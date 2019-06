1a5dbdbf4e

Nacional Abogado del Presidente tras audiencia en Pucón: “Estamos actuando como cualquier ciudadano” En la cita en el Juzgado de Policía Local de Pucón, Walter Graf, abogado que representa al mandatario, presentó un documento con sus descargos. La causa seguirá su curso con un "comparendo de contestación y prueba" el próximo 28 de junio, al que también está citado el diputado DC, Gabriel Ascencio. Tomás González F. Viernes 7 de junio 2019 15:52 hrs. Compartir

Esta mañana en el Juzgado de Policía Local de Pucón se llevó a cabo la primera audiencia a raíz de la infracción que la Dirección de Obras Municipales de la comuna cursó al presidente Sebastián Piñera por no contar con la recepción municipal de su casa en el lago Carburgua. Citación en la que se pidió la presencia del mandatario y que se originó en la infracción que cursó la Municipalidad de Pucón por ese mismo motivo y fue secundada por un documento de la Dirección de Obras Municipales. Pero Sebastián Piñera no llegó y fue el abogado del estudio Barros & Errazuriz, Walter Graf, quien lo representó en la audiencia. Al salir del juzgado, Graf no quiso prestar mayores declaraciones, pero sí indicó que el proceso se está llevando en conformidad a lo solicitado por el tribunal. “Esta mañana, por instrucciones de nuestro representado, hemos acompañado todos los antecedentes y descargos que corresponden a esta causa. Estamos actuando con la máxima celeridad y como cualquier ciudadano de este país”, dijo el abogado. Por su parte, el juez de policía local de Pucón, Alfonso Poldech, al terminar la audiencia también se refirió al caso, explicando que existen dos denuncias y que por ahora se están revisando los antecedentes. “Hay dos denuncias, una efectuada por Gabriel Ascencio y otra denuncia efectuada por la Dirección de Obras Municipales. Hay descargos formulados, que no he leído, por tanto tenemos que ver en el mérito de los descargos y las diligencias que podamos decretar, si se da o no la figura que establece la Ley General de Urbanismo y Construcciones”, afirmó Poldech. “Eventualmente lo que se hace es una citación a un comparendo de contestación y prueba, donde las partes pueden acreditar sus dichos”, agregó. A su vez, en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el alcalde de la comuna de Pucón, Carlos Barra, señaló que hay muchos ciudadanos en la misma situación que el Presidente y es por esto que el municipio debe ser transparente. “El Presidente ha sido citado como cualquier ciudadano a comparecer ante la denuncia que hace la Municipalidad a raíz de una infracción por no tener su recepción final. Hay muchos ciudadanos en las mismas condiciones y la Municipalidad tiene que ser transparente, todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos y los mismos deberes, por lo tanto espero que esta situación se supere, pero la Municipalidad ha hecho lo que le corresponde hacer con cualquier contribuyente de nuestra comuna”, sostuvo el jefe comunal puconino. De las dos denuncias, una fue hecha por el jefe de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana, Gabriel Ascencio, quien esta mañana hizo un llamado a Sebastián Piñera a que regularice su situación y pague lo que debe. “Lo importante es que el Presidente Piñera pague y pague todo, no solamente los 3 últimos años. Éticamente es necesario que el Presidente de un ejemplo a los chilenos y ese ejemplo tiene que ser cumplir con la totalidad de sus obligaciones y no seguir inventando excusas, no seguir buscando argumentos o argucias para evitar el cumplimiento de las obligaciones que como cualquier chileno tiene que hacer”, sostuvo el parlamentario. El juez de Policía Local de Pucón no descartó unir ambas causas en una y también citó al mandatario a un “comparendo de contestación y prueba” con Gabriel Ascencio. Esta segunda audiencia quedó programada para el viernes 28 de junio a las 11:00 de la mañana.

