Nacional Bajas que no fueron: Oficial presenta renuncia voluntaria un año después del Caso Calama En el escrito, el ex Comandante de Pelotón sancionado por el caso de agresión sexual a un soldado conscripto ocurrido en Calama, denuncia una serie de irregularidades en la Investigación Sumaria Administrativa que encabezó el actual Comandante de Operaciones Terrestres del Ejército, Rafael Fuenzalida, y que motivaron su retiro voluntario. Tomas González F. Sábado 8 de junio 2019 16:04 hrs.

El 6 de junio del año pasado, ocho soldados agredieron y abusaron sexualmente de un conscripto en la Brigada Motorizada Nº1 de Calama. Luego de una rápida Investigación Sumaria Administrativa (ISA), el ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina, dio a conocer las conclusiones y anunció 18 bajas, entre las que destacaban las de cuatro oficiales por su “responsabilidad en el encubrimiento y la falta de control”. Medidas drásticas que Espina calificó como una “clara señal a los padres de jóvenes, hombres y mujeres, que hacen su Servicio Militar y son conscriptos, en el sentido de que las instituciones los van a proteger, van a cuidar de ellos”. No obstante, a un año de ocurridos los hechos, éstas bajas aún no se han concretado y los cuatro oficiales fueron reubicados en Antofagasta, supuestamente, a la espera de la notificación de su retiro temporal. Sin embargo, uno de ellos, el teniente y ex Comandante de Pelotón, teniente Matías Matamala, aseguró a Diario y Radio Universidad de Chile que hasta ahora no se le ha comunicado ninguna sanción, por lo que este jueves presentó su renuncia voluntaria e indeclinable ante el Ejército, justamente un año después de los acontecimientos que gatillaron su baja y la de tres oficiales más. “Te podría mostrar mi celular, mi correo electrónico, etcétera, y no me ha llegado ninguna notificación. Desde que pasó esto nadie me ha hablado a mí del tema, nadie me ha llamado, nadie me ha dicho te mandaremos una carta, nadie me ha solicitado mi cargo. Nadie me ha llamado para nada”, aseguró Matamala en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile. “Lo único que hice fue llamar para solicitar mis vacaciones y ni en ese momento me avisaron de que yo estaba desvinculado, que me iban a desvincular o a solicitarme el cargo, nada. Puede ser que tengan la intención o que alguien lo haya ordenado, pero no cumplieron la orden“, agregó. Pese a que, tanto el ministro de Defensa como el Comandante en Jefe del Ejército, afirmaron en distintas instancias que los oficiales fueron dados de baja en junio pasado, esto hasta el día de hoy no se concreta. Así también lo confirma el oficial sancionado, quien admitió que durante todo este período ha trabajado con normalidad. “Tanto que el Comandante en Jefe dice que no hay diferencias entre suboficiales y oficiales, a los únicos que dieron de baja fue a los suboficiales, los oficiales seguimos trabajando normal“, señaló. “Yo sigo trabajando normal, ahora estoy con vacaciones y a partir del 15 de junio yo quedo ya totalmente desvinculado voluntariamente del Ejército“, comentó el ex Comandante de Pelotón de la Brigada Motorizada N°1 de Calama. Supuestas irregularidades en el proceso de ISA En el documento remitido al Comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez, a través de la oficina de partes del Edificio Bicentenario del Ejército, el teniente Matías Matamala no sólo presenta su renuncia. Además de esto, detalla una serie de irregularidades en el proceso de Investigación Sumaria Administrativa (ISA) que encabezó el entonces Comandante de la I División, Rafael Fuenzalida, las que, según él, motivaron su salida de la institución. “La ISA estuvo plagada de vicios de procedimiento, los cuales se han hecho presente en todos los recursos correspondientes, sin que hayan subsanado”, reza el documento, en relación a los recursos de protección que él y el teniente Cristóbal Aceituno (otro de los oficiales sancionados) interpusieron ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, siendo rechazados. Recursos que se interpusieron debido a que, según afirma Matamala, en las declaraciones de testigos e inculpados, “estuvieron presentes de manera irregular, además del Fiscal y Secretario en Comisión, y con una participación activa, un oficial de Justicia y un Sub Oficial especialista en inteligencia militar, cuestiones que contravienen, vulneran e infringen el Reglamento de Investigaciones Sumarias Administrativas de las Fuerzas Armadas”. “Es del caso señalar que los recurridos, a saber, el Comandante en Jefe de la I División de Ejército, General de Brigada don Rafael Fuenzalida Carmona, (…), faltaron a la verdad y mintieron al señalar que estos dos últimos no estuvieron presentes en las referidas diligencias, lo que incidió en que el referido Recurso de Protección fuera rechazado”, asegura la carta de renuncia enviada a Martínez. “Todo este cúmulo de vicios y errores, vulneraron mis derechos como militar y ciudadano, como lo son el principio de inocencia (citado por usted mismo en defensa de un General), el derecho a la defensa, el principio de legalidad y del debido proceso, todos consagrados en la Constitución Política de la República”, agrega. Parlamentarios pedirán informe al Ejército La comisión investigadora por los fraudes en el Ejército que el 5 de noviembre pasado fue testigo de las declaraciones que el Comandante en Jefe de la institución, Ricardo Martínez, hizo al responder las preguntas de los parlamentarios que la componían. Ahí, Martínez, golpeando la mesa reafirmó que no existe ninguna diferencia entre los oficiales y los llamados “clase”, argumentando que “lo que pasó en Calama para el Ejército es inaceptable y la medida que se tomó fue drástica, cuatro oficiales de baja y seis suboficiales de baja, porque atentaron contra la dignidad de un soldado conscripto”. Éstos y otros antecedentes fueron compartidos por Diario y Radio Universidad de Chile a los diputados miembros de la comisión investigadora que indaga los fraudes del Ejército, Leonardo Soto (PS) y Jorge Brito (RD), quienes al conocer en detalle el caso se mostraron preocupados por la situación. Frente a las declaraciones cruzadas entre el Ministerio de Defensa y la institución castrense, el diputado Leonardo Soto (PS) anunció que se le pedirá un informe actualizado a los organismos correspondientes para aclarar la situación. “Porque queremos tener certeza completa de por qué lo que dicen, por una parte, las más altas autoridades de Defensa y del Ejército, dista tanto de lo que realmente se hace“, explicó el diputado socialista. “Esa brecha gigantesca entre lo que se dice y se hace termina además acrecentando el daño causado a la víctima, este conscripto que fue abusado, y también a su familia. Por eso vamos a pedir información, en uso de nuestras facultades fiscalizadoras, desde la comisión investigadora de este caso”, agregó Soto. Por su parte el presidente de la comisión investigadora, diputado Jorge Brito (RD), también criticó el actuar de las autoridades, indicando que es inaceptable que las bajas aún no se hayan hecho efectivas sólo por asuntos administrativos. “Espero que el ministro de Defensa (Alberto Espina) esté encima de este proceso de baja, porque llama mucho la atención cómo, imagínese, vamos a llegar a cumplir un año desde ocurridos los hechos, en donde todos los conocimos, en donde se comprometió las bajas y en donde, por asuntos administrativos, aún no se habrían hecho efectivas”, lamentó el parlamentario, quien además añadió que, al ser informado por Diario y Radio Universidad de Chile de esta situación, consultó al Ministerio de Defensa Nacional por este caso. “Solicité información a Defensa para conocer el estado de las bajas de estos uniformados que estuvieron involucrados en abuso sexual y nos comunicó el Ministerio de Defensa que las bajas estaban en trámite, a la espera de una firma en Contraloría”, afirmó Brito. Sin embargo, desde la Contraloría General de la República ya habían afirmado que los cuatro oficiales fueron desvinculados con toma de razón entre enero y marzo de 2019. Agregando además que el organismo se encarga de fiscalizar que la medida determinada esté dentro de la legalidad, para que luego ésta sea ejecutada por la institución que corresponda, en este caso, el Ejército de Chile. Así, la renuncia voluntaria e indeclinable del teniente Matías Matamala se oficializará el próximo 15 de junio, cuando éste vuelva a sus funciones como oficial de operaciones en la Jefatura Administrativa y Logística del campo militar Antofagasta. De esta manera, y a un año de la agresión sexual ocurrida en Calama, ninguno de los oficiales que fueron señalados como culpables ha sido sancionado.

