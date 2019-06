ffa2f31bdc

Mesa por el Aborto: "Se debe garantizar la oportuna y debida atención a las mujeres violadas" Desde la organización ciudadana emplazaron al ministro de Salud, Emilio Santelices, a que la legislación vigente sea aplicada, tomando en cuenta un informe oficial que constata el aumento de profesionales que se han declarado objetores de conciencia en la causal de violación. Rodrigo Fuentes Lunes 10 de junio 2019 19:31 hrs.

La Mesa de Acción por el Aborto en Chile rechazó las palabras del ministro de Salud, Emilio Santelices, quien catalogó como “poco significativo” el aumento de profesionales del sector que se niegan realizar un aborto a mujeres en la causal de violación. De acuerdo a un informe de dicha secretaría de Estado, el 50,5 por ciento del total de los obstetras del sistema público se declara objetor de conciencia por esta causa. Es decir, de un poco más de mil cien especialistas existentes en la red pública, al menos 580 declinan interrumpir el embarazo en la situación señalada. La coordinadora de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile, Gloria Maira, manifestó su preocupación ante estas declaraciones, ya que, desde la puesta en marcha de la normativa que despenaliza el aborto en tres causales, se han visto una serie de obstáculos e impedimentos para que las mujeres puedan ejercer este derecho establecido por Ley. “Aunque haya aumentado en al menos un objetor más, tampoco es poco significativo, y no lo puede ser, porque estamos haciendo de la objeción de conciencia en el servicio público una norma general y no una excepción, y eso es grave. Significa que la mitad de los gíneco-obstetras del sector no cumplen con la ley, no hay manera de hablar de poca significación desde las mujeres y desde los propios profesionales”, afirmó. El estudio oficial publicado el jueves pasado, agrega además que el 30 por ciento de los anestesistas contratados se niegan a cumplir con la Ley. Para Gloria Maira, coordinadora de la Mesa de Acción por el Aborto, la administración central debe garantizar la oportuna y debida atención a las mujeres violadas, pese a que el Ejecutivo ha demostrado por diferentes vías, la obstrucción de la aplicación de la normativa. “No puede decir, está asegurada la atención en regiones, pero a qué costo, las mujeres son las únicas que asumen esos costos materiales, afectivos y humanos, ante ese tipo de soluciones. Tomando en cuenta, además, que la causal de violación tiene semanas perentorias, es decir 12 y 14 semanas, y esos plazos son absolutamente acotados cuando se trata de violencia sexual, especialmente en niñas y adolescentes”, argumentó. Al respecto, la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, llamó al Ministerio de Salud a fortalecer sus mecanismos de información y capacitación. Además -precisó-, el aumento de obstetras objetores de conciencia representan una alerta para la buena aplicación de la normativa aprobada por el Congreso Nacional.

