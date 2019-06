605663563c

Educación Nacional Carla Peñaloza por Historia optativa: "No sé si es improvisación o hay fundamentos ideológicos" La académica de la Universidad de Chile criticó la modificación al curriculum escolar, sosteniendo que "evidentemente que el currículum necesita cambios, o sea, tampoco es que estemos defendiendo un buen modelo versus algo que lo va a echar a perder, pero el problema es que tampoco lo soluciona". Diario Uchile Martes 11 de junio 2019 14:41 hrs.

Desde que se anunció que la asignatura de Historia sería optativa para terceros y cuartos medios a partir del año 2020, las reacciones no han parado y la polémica, lejos de terminar, ha ido en aumento. Para profundizar acerca de la controvertida medida, nuestro medio conversó con la académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, Carla Peñaloza, quien aseguró no comprender el accionar del actual gobierno. La también integrante del Senado Universitario manifestó que la educación chilena, efectivamente, necesita cambios, pero estos tienen que apuntar a mejorarla y no a mantenerla o empeorarla. “Partiendo desde la buena fe, evidentemente que el currículum necesita cambios, o sea, la educación tal como está tampoco es que estemos defendiendo un buen modelo versus algo que lo va a echar a perder, pero el problema es que tampoco lo soluciona”. La académica sostuvo que los cambios anunciados al currículum escolar pueden obedecer a lineamientos totalmente ideológicos, pero en vista a cómo se ha producido el proceso, no descartó que todo se trate de una improvisación. “Yo no sé cuáles serán las intenciones porque, por una parte, uno podría decir que detrás de esto hay una operación súper maquiavélica para sacar Historia por las connotaciones que pudiese tener en términos ideológicos o de promover la participación ciudadana, sin embargo, ni siquiera de eso estoy tan segura, pues hace dos años se hablaba de sacar Filosofía y de Historia no se discutía, pero hoy es al revés, entonces más bien me da una sensación de improvisación bastante grande. No sé si es improvisación o, efectivamente, detrás de esto hay fundamentos ideológicos”. Sea la causa que sea, para Carla Peñaloza el quitar Historia obligatoria en tercero y cuarto medio perjudicará, sobre todo, a la historia más reciente de nuestro país. “Es grave, no estamos en un periodo donde haya un exceso de conocimientos sobre lo ocurrido en dictadura”, sostuvo la senadora universitaria. Además, Carla Peñazola destacó la importancia del ramo en cuestión y la necesidad de que sea enseñado de buena manera. “La asignatura debiese hacer pensar a los estudiantes de una manera distinta, que todos somos productos de un contexto y procesos previos, y entenderlo, es realmente importante”. Por último, la académica criticó la sociedad “exitista” en la que vivimos y apuntó a que tan importante como el rendir un buen Simce o una buena PSU, lo es el enseñar y aprender valores democráticos y de tolerancia. “Me parece que estamos en una sociedad absolutamente exitista que lo único que quiere es que a los niños –y en eso los padres tienen una responsabilidad bien importante- les vaya bien en el Simce, en la PSU, que tengan un buen puntaje para que puedan estudiar una buena carrera, y si bien todo eso es importante, no es lo más importante ni lo único importante. Me parece que enseñar, por ejemplo, valores democráticos, tolerancia y convivencia en la diversidad, también son cuestiones súper importantes y eso se puede enseñar desde cualquier disciplina, eso te lo tendría que entregar, por supuesto, la familia, pero también la escuela, y no solo como un ramo o una asignatura”. A raíz del anuncio de que el Consejo Nacional de Educación (CNED) había aprobado el ajuste curricular para 3ro y 4to años de educación media, académicos de la Universidad de Chile han comenzado una campaña para revertir la medida, grabando videos en que argumentan por qué es una mala política. Entre los expertos que participan en dicha campaña, se encuentran María Elisa Fernández, Mario Matus, Luis Ossandón, Leonora Reyes, y nuestra entrevistada, Carla Peñaloza.

