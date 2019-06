0838180e35

Educación Nacional Paro de profesores: Gobierno abre sus puertas, pero mantiene la ambigüedad La marcha, realizada este martes por el Colegio de Profesores, copó el tramo final de la Ruta 68 y logró llegar a la sede del Congreso en Valparaíso. Aunque por la tarde el gremio mantuvo una reunión con el Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, el dirigente del magisterio, Hugo Gerter, indicó que ésta fue solo de carácter genérico. Eduardo Andrade Martes 11 de junio 2019 18:56 hrs.

Como una jornada histórica calificó el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, a la movilización realizada este martes en la ciudad de Valparaíso y que arrancó a las ocho de la mañana en el sector de Placilla. Esta vez, el objetivo indicado por Aguilar consideraba un recorrido a través de la Ruta 68 teniendo como punto final la sede del Congreso Nacional, lugar donde se realizó la actividad central de la movilización. Previo a la marcha, según indicó el presidente del magisterio, la agenda venía bastante copada e incluía una nueva reunión con el Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, evento que tuvo lugar aproximadamente a las cinco de la tarde y que, según indicó a este medio el dirigente del Colegio de Profesores, Hugo Gerter, fue más bien de carácter genérico. “Hubo una revisión del petitorio y acercamientos a algunos puntos, sobre todo al tema de las horas de extensión, pero quedamos mañana reunirnos nuevamente para empezar a afinar y a precisar las proposiciones del Gobierno. Todo muy general aún y muy ambiguo, pero hay interés de ir mejorando”, señaló Gerter. FUIMOS MILES EN VALPARAÍSO #FuerzaProfes #YoApoyoElParoDocente #GranMarchaDocente pic.twitter.com/l148tmmgPv — Colegio de Profesores de Chile (@ColegioProfes) 11 de junio de 2019 Durante la mañana del martes, la movilización se extendió hasta pasadas las dos de la tarde, momento en el que el presidente del magisterio, Mario Aguilar, entregó un balance de la movilización. En este caso, según dijo, sus cálculos fueron superados y se contó con casi 30 mil manifestantes. “Teníamos calculados 150 buses y llegaron más de 200, lo que no teníamos previsto. La gente se organizó y vinieron desde la isla de Chiloé, desde Mejillones. El Gobierno, si bien es muy obtuso y arrogante, no creo que pueda seguir pretendiendo que no existe este movimiento”, resaltó el dirigente. El final de la movilización, frente a la sede del Congreso, estuvo marcado por el apoyo de algunos parlamentarios de oposición como Loreto Carvajal, Raúl Soto, Gastón Saavedra y Yasna Provoste. Esta última, senadora del Partido Demócrata Cristiano y miembro de la Comisión de Educación del Senado, hizo hincapié en que el único responsable de que este paro nacional vaya ya por su segunda semana, ha sido el Gobierno. “Fue el propio Gobierno el que pidió al Colegio de Profesores una semana más para entregarles mejores respuestas. Ellos aceptaron y, sin embargo, después de ese plazo, las respuestas fueron claras y categóricas no acogiendo ninguno de los puntos. Es decir, ellos han llevado a esta situación”, sentenció Provoste. Por su parte, Gastón Saavedra, diputado del Partido Socialista, recalcó el rol que, considera, debe jugar el Gobierno en este conflicto. “Tenemos una responsabilidad mayor como legisladores pero, por sobre todas las cosas, el Gobierno del presidente Piñera tiene que jugársela porque la educación pública sea su preocupación principal en proyectos de leyes y en la asignación de recursos”, resaltó Saavedra. Finalmente, este martes se conoció, además, que el proyecto de titularidad de horas de extensión, exigido por el petitorio del Colegio de Profesores, pasó nuevamente a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, pese a que sus indicaciones deberían haber pasado al Senado. Mario Aguilar, por su parte, indicó que sería una estrategia de dilatación de parte del Gobierno; sin embargo, diputados miembros de dicha comisión, como Rodrigo González, han manifestado su intensión de discutir a la brevedad dicho proyecto para lograr su paso a sala.

