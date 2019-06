605663563c

Internacional Unión Europea rechaza negociar acuerdo de Brexit con nuevo primer ministro "Este es un tratado entre el Reino Unido y la Unión Europea que tiene que ser respetado con quien quiera que sea el próximo primer ministro británico", aseguró el presidente de la Comisión Europea, Jean -Claude Juncker. Diario Uchile Martes 11 de junio 2019 17:29 hrs.

Este martes, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, reiteró que la Unión Europea (UE) no renegociará el acuerdo del Brexit con el ministro británico que suceda a Theresa May. “Este es un tratado entre el Reino Unido y la Unión Europea que tiene que ser respetado con quien quiera que sea el próximo primer ministro británico”, aseguró. Las palabras de Juncker se dan luego de que el ex ministro de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, señalara que, si sucede a May, no aceptará pagar la factura por la salida del Brexit, monto estimado en unos 39 mil millones de libras. Más tarde, el canciller Jeremy Hunt indicó que los europeos “estarían dispuestos a negociar” frente al acuerdo. Cabe señalar que el Reino Unido debió abandonar la Unión Europea el 29 de marzo. Sin embargo, la fecha se retrasó al 31 de octubre. Ante ello, Theresa May anunció su dimisión como primera ministra, por lo que ahora figuran cerca de diez miembros del Partido Conservador como posibles candidatos al puesto.

