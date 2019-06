97362aab6c

Educación Diputada Camila Rojas por Admisión Justa: "Vamos a rechazar el proyecto de manera conjunta" En entrevista con nuestro medio, la diputada del Partido Comunes criticó también la actitud de la ministra Marcela Cubillos ante las movilizaciones de los profesores. "Es fundamental que el Ministerio no solo tenga una posición unitaria, sino que sea la ministra quien encabece las conversaciones con los profesores". Claudia Carvajal G. Miércoles 12 de junio 2019 20:39 hrs.

Luego que el martes se diera a conocer una carta firmada por los directores de los once liceos emblemáticos de Santiago en la que expresan su rechazo al Sistema de Admisión Escolar actual, mismo que este años se implementará en la Región Metropolitana, la diputada Camila Rojas, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara Baja conversó con nuestro medio y señaló que, aunque respeta la decisión de los directores de apoyar la propuesta del actual Gobierno de Admisión Justa, no está de acuerdo con los argumentos esgrimidos. “Es legítimo que ellos puedan mostrar su acuerdo con Admisión Justa, sin embargo, es importante señalar que el sistema de admisión que se aplicará este año incluye una excepción para los liceos emblemáticos, de modo que estos establecimientos podrán seguir seleccionando a un porcentaje de sus estudiantes, así que ya está en consideración una diferencia de estos establecimientos respecto de los establecimientos en general”. Consultada acerca del rechazo generalizado que anunció la oposición al proyecto de Admisión Justa, la parlamentaria explicó que tanto los parlamentarios como los partidos han mantenido diálogos relativos a la iniciativa. “Lo rechazamos en comisión y ahora está para ser revisado en sala, lo que probablemente suceda la próxima semana. Las conversaciones con diputados y diputadas y de los partidos en general han llevado a que sostengamos que vamos a rechazar de manera conjunta este proyecto. Esto no es antojadizo, no es un capricho, sino que lo que creemos que se busca con un proyecto así, más que mejorar el sistema de admisión, tiene que ver con crear un subsistema selectivo dentro del sistema de establecimientos escolares. Nosotros creemos que eso potenciará la segregación que, durante muchos años, se vio fortalecida con el copago”. Camila Rojas también se refirió al proceso de selección que entraría en vigencia este año en la región Metropolitana y sobre cómo el Gobierno ha instaurado la idea que este sistema impide a los padres y apoderados el elegir un establecimiento educacional para sus hijos. “Los dos proyectos de Admisión Justa, el que está en la Cámara y el que está en el Senado, otorgan el derecho de seleccionar a los establecimientos y no a los apoderados y apoderadas, entonces, me parece que cuando el colegio selecciona, quienes pierden posibilidad de exigir son, precisamente, los apoderados, por lo tanto sus hijos. En el sistema que comenzaría a regir este año, quienes realizan el procedimiento de selección escolar son los apoderados y señalan sus preferencias, por lo tanto, sí hay elección y hay también un acto de confianza con el sistema actual y lo que eligen los apoderados mismos, pues si postulan a uno u otro establecimiento es porque creen en el proyecto educativo de ese colegio. Así, el argumento de los directores sobre el compromiso con el proyecto educativo da cuenta que no tienen confianza plena en lo que los apoderados deciden“. En materia de cómo se ha comportado el Gobierno en materia legislativa de educación, la representante del Distrito 7 señaló que hay demasiados temas pendientes que el Ministerio no ha cubierto, mientras privilegia el sacar adelante Admisión Justa. “Los fondos de apoyo a la educación pública no están ejecutados, pero a la par, ha existido una preocupación solo por empujar el proyecto de Admisión Justa, no solo en el Congreso, sino realizando salidas a terreno a nivel nacional para hablar principalmente con apoderadas y apoderados que se sienten afectados por el sistema, lo que es legítimo, pero cuando hay tantas necesidades en la Educación pública, cuando están todas estas situaciones ocurriendo en los colegios, por lo menos es curioso que sea tan desequilibrada la actuación del Ministerio“. Respecto de la movilización de los profesores, la diputada señaló que lo postulado por ellos dice relación con la defensa de la educación pública y se han encontrado con una puerta cerrada de parte del Ministerio, pese a que ellos han estado abiertos al diálogo por casi un año y solo han tenido interlocución con el subsecretario. “Ante la relevancia que tiene un paro de los docentes, de hecho el que los estudiantes no puedan tener clases, es fundamental que el Ministerio no solo tenga una posición unitaria sino que sea la Ministra quien encabece las conversaciones con los profesores”, concluyó la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. El proyecto de Admisión Justa debería ser revisado por la Cámara de Diputados durante la próxima semana, pues el Gobierno no le ha otorgado el carácter de urgente.

