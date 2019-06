97362aab6c

Nacional Regionalistas pero no tanto: parlamentarios oficialistas insisten en postergar elección de gobernadores Pese a los esfuerzos de las regiones por encaminar al país en una descentralización efectiva, actualmente el proceso se encuentra trancado debido a la escasa voluntad política de avanzar. En ese contexto, durante los últimos meses han resurgido voces que proponen un nuevo aplazamiento de las elecciones de gobernadores regionales, contraviniendo la demanda de quienes viven en regiones. Montserrat Rollano Miércoles 12 de junio 2019 19:50 hrs.

Tal como ocurrió durante el gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet, nuevamente la posibilidad de aplazar la anhelada elección de gobernadores regionales está sobre la mesa. El tema habría sido planteado en el Comité Político de La Moneda, pero también ha sido motivo de conversación y de reuniones entre parlamentarios oficialistas y de oposición, quienes argumentan que, debido la escasez de atribuciones de las nuevas autoridades, la implementación de esta ley es inviable. Desde la UDI –único partido que no dio ningún voto a favor de la iniciativa- reiteraron su postura favorable a postergar los comicios. Incluso, la líder de la colectividad, Jacqueline van Rysselberghe, fue más allá y expresó en conversación con Emol que “el que se atrase o no es un tema marginal, porque va a ser una mala ley que se va a implementar antes o después, pero se va a implementar igual. Si se quiere retrasar no tenemos ningún problema, pero seguimos creyendo que es una mala ley”. Y pese a que en el Ejecutivo han transmitido que se respetará el cronograma de las elecciones, el tema ha generado preocupación por parte de las bancadas regionalistas y, en general, de quienes abogan por una descentralización del país. Para el ex integrante de la comisión asesora presidencial sobre la materia y actual diputado Esteban Velásquez, “se comete una aberración por parte de quienes hoy día pretenden no sólo postergar, sino que no descentralizar nunca en el plano político”. En relación a las dudas sobre las competencias y el rol que tendrá la nueva autoridad regional, el ex alcalde de Calama y actual legislador por la región de Antofagasta fue categórico en que “siempre se ha propiciado generar excusas, buscar algún grado de articulación política para torpedear y echar por tierra los esfuerzos que algunos hemos levantado desde las regiones”. Asimismo, Velásquez cuestionó la intención del Gobierno de avanzar en materia de descentralización a través de distintas instancias, como la mesa técnica constituida el año pasado. A su parecer, éstos espacios son sólo “voladores de luces” y recalcó que “ya se acabaron los tiempos” para generar nuevas instancias de diálogo entre los distintos sectores. En ese sentido, el parlamentario recordó que hubo una propuesta emanada de una comisión que trabajó con todos los sectores políticos. “Hay convencimiento político, están los académicos, están las universidades, está todo el mundo diciendo que para que Chile sea un país desarrollado tiene que descentralizar ahora ya. No estamos diciendo nada del otro mundo, es lo que por lo menos hace 20 o 30 años tendría que haberse ejecutado”. Jaime Mulet, diputado y presidente del partido Federación Regionalista Verde Social, señaló que actualmente existe el riesgo y “un fundado temor” de una nueva postergación de las elecciones. En ese sentido, el legislador recalcó que se trata de “algo que ha estado presente desde que se aprobó la ley, que fue en un contexto electoral en donde todos los parlamentarios son regionalistas y todos tienen compromisos con sus regiones, los que muchas veces no cumplen”. En relación a la postura de un sector de Chile Vamos, Mulet señaló que “hoy día seguramente, y es lo que uno percibe, dentro del Gobierno están haciendo todo el esfuerzo para que el proceso fracase (…) La UDI está trabajando en contra para que no ocurra la elección de gobernadores, ellos son muy centralistas y autoritarios, su convicción está en concentrar el poder en una sola mano”. El diputado por la región de Atacama subrayó además que “la concentración del poder en la Presidencia de la República en este país es muy potente, ningún presidente quiere entregar parte de ese poder, el que muchas veces termina compartiendo con parlamentarios que son los que terminan influyendo para decidir quién es intendente, gobernador o seremi y, que muchas veces, termina siendo gente que no tiene las condiciones para ejercer ese cargo. Por esta razón, Mulet destacó que “lo que se aprobó durante el gobierno de Bachelet fue muy importante, aunque las facultades sean pocas todavía, pero es el paso principal que va a permitir tener a esta autoridad legitimada”. Por su parte, la diputada DC, Joanna Pérez, si bien manifestó su disposición para participar de las instancias que convoque el Ejecutivo en materia de descentralización, fue categórica en que no respaldará un aplazamiento de las elecciones. En el oficialismo hay posturas divididas; mientras en la UDI han transparentado su posición contraria a la propuesta, en RN, Evópoli y el PRI hay visiones disímiles, lo que ha generado declaraciones cruzadas entre parlamentarios del sector.

