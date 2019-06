bb4e7fa2cc

d697ea5192

Nacional Política Revolución Democrática y reunión con Chadwick: “El Frente Amplio está disponible a conversar” Entre las iniciativas entregadas por RD este miércoles, estuvieron un Congreso unicameral, bajar la dieta parlamentaria al 50 por ciento, así como también las remuneraciones de altos cargos del Estado. Diario Uchile Miércoles 12 de junio 2019 14:33 hrs. Compartir

La mañana de este miércoles, la directiva de Revolución Democrática (RD) se reunió con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, con el objetivo de exponer sus propuestas sobre reformas que el gobierno debería considerar para mejorar la democracia en nuestro país. Entre las iniciativas entregadas por RD estuvieron un Congreso unicameral, bajar la dieta parlamentaria al 50 por ciento, así como también las remuneraciones de altos cargos del Estado. Segunda vuelta en las elecciones municipales, una reforma al Tribunal Constitucional, poner urgencia a la Ley de Cuotas y realizar una Asamblea Constituyente. Posterior a la cita, que se realizó en el Palacio de La Moneda, la presidenta de Revolución Democrática, la diputada Catalina Pérez, valoró la disposición del Gobierno a conversar y llamó a que aprovechen la oportunidad y tomen las ideas. “Hemos venido a presentar una serie de propuestas que venimos trabajando hace más de siete años desde Revolución Democrática. El propio gobierno reconoce la necesidad de hacer una reforma constitucional integral. En esa línea para nosotros y nosotras no tiene sentido si no es vía Asamblea Constituyente, porque lo que necesitamos no son pequeñas reformas legales en las instituciones negociadas entre ellas mismas, que hoy día no tienen legitimidad democrática, sino abrir espacios para que sea la ciudadanía, los vecinos y vecinas, los que construyan esa institucionalidad”, sostuvo la parlamentaria. Sin embargo, la diputada fue crítica del rol que tiene la actual administración. “Nos alegramos que hayan visto en estas agendas una oportunidad de subir en las encuestas, pero lamentamos el escenario; hoy el gobierno carece de liderazgo suficiente para impulsar cualquier acuerdo nacional. Pese a eso, Revolución Democrática y el Frente Amplio están disponibles a conversar”, dijo. En tanto, el jefe de bancada de Revolución Democrática, el diputado Pablo Vidal, comentó que esperan que el gobierno tenga la valentía de hacer notar que están de acuerdo con las reformas propuestas. “Decimos que rebajar los altos sueldos del Estado incluyendo por supuesto las dietas parlamentarias, es una señal de que tenemos la voluntad de hacer cambios, y tenemos la impresión de que el ministro está de acuerdo con que esa es una señal valiosa. Vamos a ver si la concreta, porque aquí es donde tenemos dudas, vamos a ver si tienen la osadía de poder enfrentar el conservadurismo de Chile Vamos en algunas de estas materias”. Además, el parlamentario aseguró que la democracia diseñada en la transición quedó chica en nuestro país, y que en el contexto de que la gente ya no confía en las instituciones ni en la clase política, las reformas propuestas por RD son de suma importancia para recuperar la confianza de la ciudadanía.

La mañana de este miércoles, la directiva de Revolución Democrática (RD) se reunió con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, con el objetivo de exponer sus propuestas sobre reformas que el gobierno debería considerar para mejorar la democracia en nuestro país. Entre las iniciativas entregadas por RD estuvieron un Congreso unicameral, bajar la dieta parlamentaria al 50 por ciento, así como también las remuneraciones de altos cargos del Estado. Segunda vuelta en las elecciones municipales, una reforma al Tribunal Constitucional, poner urgencia a la Ley de Cuotas y realizar una Asamblea Constituyente. Posterior a la cita, que se realizó en el Palacio de La Moneda, la presidenta de Revolución Democrática, la diputada Catalina Pérez, valoró la disposición del Gobierno a conversar y llamó a que aprovechen la oportunidad y tomen las ideas. “Hemos venido a presentar una serie de propuestas que venimos trabajando hace más de siete años desde Revolución Democrática. El propio gobierno reconoce la necesidad de hacer una reforma constitucional integral. En esa línea para nosotros y nosotras no tiene sentido si no es vía Asamblea Constituyente, porque lo que necesitamos no son pequeñas reformas legales en las instituciones negociadas entre ellas mismas, que hoy día no tienen legitimidad democrática, sino abrir espacios para que sea la ciudadanía, los vecinos y vecinas, los que construyan esa institucionalidad”, sostuvo la parlamentaria. Sin embargo, la diputada fue crítica del rol que tiene la actual administración. “Nos alegramos que hayan visto en estas agendas una oportunidad de subir en las encuestas, pero lamentamos el escenario; hoy el gobierno carece de liderazgo suficiente para impulsar cualquier acuerdo nacional. Pese a eso, Revolución Democrática y el Frente Amplio están disponibles a conversar”, dijo. En tanto, el jefe de bancada de Revolución Democrática, el diputado Pablo Vidal, comentó que esperan que el gobierno tenga la valentía de hacer notar que están de acuerdo con las reformas propuestas. “Decimos que rebajar los altos sueldos del Estado incluyendo por supuesto las dietas parlamentarias, es una señal de que tenemos la voluntad de hacer cambios, y tenemos la impresión de que el ministro está de acuerdo con que esa es una señal valiosa. Vamos a ver si la concreta, porque aquí es donde tenemos dudas, vamos a ver si tienen la osadía de poder enfrentar el conservadurismo de Chile Vamos en algunas de estas materias”. Además, el parlamentario aseguró que la democracia diseñada en la transición quedó chica en nuestro país, y que en el contexto de que la gente ya no confía en las instituciones ni en la clase política, las reformas propuestas por RD son de suma importancia para recuperar la confianza de la ciudadanía.