Nacional A menos de un mes de su nombramiento, obispo auxiliar de Santiago deja su cargo El religioso fue cuestionado por sus dichos sobre el papel de las mujeres en la Iglesia Católica, por los que posteriormente debió disculparse públicamente. Diario Uchile Viernes 14 de junio 2019 8:22 hrs.

La mañana de este viernes, el Arzobispado de Santiago anunció que aceptó la renuncia del presbítero Carlos Eugenio Irarrázaval Errázuriz, quien había asumido el 22 de mayo como obispos auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago. “La decisión ha sido fruto de un diálogo y de un discernimiento conjunto, en el cual el Papa Francisco ha valorado el espíritu de fe y humildad del presbítero, en favor de la unidad y bien de la Iglesia que peregrina en Chile”, señala el comunicado publicado en la página de la Conferencia Episcopal. El ahora ex obispo auxiliar realizó polémicas declaraciones respecto del rol de la mujeres en la milenaria institución cuando, en una entrevista de televisión, señaló que en la Ultima Cena no había mujeres. “Eso tenemos que respetarlo también. Jesucristo tomó opciones y no lo hizo ideológicamente”. Posteriormente Irarrázaval se disculpó por sus dichos a través de una carta en la que expresó estar “comprometido con el Señor en trabajar por la comunión de la Iglesia, sabiendo que sinodalmente todos somos constructores –mujeres y hombres- con la riqueza de nuestras diferencias, para una Iglesia más acogedora e inclusiva”. La Iglesia Católica informó que el presbítero continuará su servicio como párroco en Sagrado Corazón de Jesús de Providencia, Santiago.

