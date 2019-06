8678e6b2e8

Política UDI realiza consejo ampliado en medio de críticas al Gobierno por cambio de gabinete Representantes del gremialismo se encuentran reunidos en las termas de Cauquenes para realizar su consejo directivo ampliado. Un encuentro que se da en medio de fuertes cuestionamientos hacia el Mandatario tras el ajuste ministerial, el que, según reclaman, no habría guardado los equilibrios necesarios. Diario Uchile Sábado 15 de junio 2019 12:32 hrs.

Momentos de máxima tensión se viven en el oficialismo tras el ajuste ministerial realizado el pasado jueves. Y es que en Chile Vamos el cambio no dejó a todos conformes, especialmente a la UDI desde donde han acusado que el Mandatario los “castigó”, junto con cuestionar un desequilibrio en las fuerzas políticas del bloque al interior del gabinete. Fue tanta la molestia se dirigentes y parlamentarios del gremialismo que incluso decidieron marginarse de una reunión con sus pares de Chile Vamos. Paralelamente, varios de rostros más emblemáticos han salido a criticar abiertamente la decisión del jefe de Estado. En ese escenario, durante este fin de semana se desarrolla el consejo nacional ampliado de la UDI, ocasión en la que sus dirigentes han abordado la situación. Previo al inicio de la actividad, la líder de la UDI reiteró sus críticas: “nos sentimos no considerados, castigados. No entendemos muchos por qué”, señaló la presidenta de la colectividad, quien agregó que “somos un partido territorial, que le gusta la calle y que le gana a la izquierda. Nosotros queríamos aportar en eso y no entendemos por qué no nos dieron la oportunidad”. En conversación con Mega, la senadora por el Bíobío agregó “en esta oportunidad la lealtad que hemos demostrado no es un valor que se haya considerado”. Por su parte, el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, reaccionó molesto a los dichos de su par de la UDI. “Yo supongo que los partidos políticos serios, maduros, no quiebran una coalición o no ponen en riesgo una coalición por un ministro más del partido aliado. Además, yo pregunto, ¿cuál fue el ministro, el dirigente de la UDI que dejó el gabinete que provoca el dolor o la molestia de su partido? Yo no lo veo y aunque así fuera, yo creo que no justifica lo que pasó ayer.

