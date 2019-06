7fc154ea4a

A dar vuelta la página: Gobierno baja el perfil a conflicto oficialista por cambio de gabinete Luego del Comité Político, al que no asistió la presidenta de la UDI, la senadora Jacqueline van Rysselberghe, desde el Gobierno aseguraron que se acordó discutir los problemas internos en privado. En tanto, el jefe de bancada UDI, el diputado Javier Macaya, aseguró que sí existen discrepancias en la coalición y que se debe seguir conversando con el Ejecutivo para pactar soluciones.

La tensión que generó el cambio de gabinete al interior de Chile Vamos sigue latente, y así se evidenció en el Comité Político de este lunes, donde no llegó la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe. Ausencia que se interpretó como una señal de que la molestia por no considerar al partido en el cambio de gabinete no se ha superado. Desde la UDI acusaron que con los nuevos nombramientos no se respetaron los equilibrios, esto, porque en los nuevos ministros no hay presencia de personas cercanas al gremialismo, sino que solo a Renovación Nacional. En tanto, en Renovación Nacional se han manifestado molestos con la actitud de la UDI e, incluso, su presidente Mario Desbordes calificó de “cobardes” los dichos del senador gremialista Víctor Pérez, esto luego de que el legislador criticara a la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, por afirmar que este no es un Gobierno de cuoteos políticos. Terminada la reunión del Comité Político, el diputado Mario Desbordes aseguró que acordó terminar con el conflicto. “El acuerdo textual es dar vuelta la página y vamos a avanzar con nuestro Gobierno apoyando el cambio de gabinete, a los nuevos ministros. Se le dio la bienvenida, todos los que estábamos presentes, ya lo habíamos hecho algunos directamente, al ministro Sebastián Sichel al Comité Político”, señaló el parlamentario. Sin embargo, desde la UDI la posición no fue la misma, pues el jefe de la bancada de diputados, Javier Macaya, que sí asistió al comité político, reconoció que hay problemas en la coalición y que se deben conversar con el Gobierno. “Yo creo que el señor Desbordes, cuando ha calificado de poco ético, de poco valiente, o ha señalado que la UDI es leal de la boca para afuera, quizás se explica por si solo donde están las razones de ciertas desuniones que tiene la coalición”, dijo. Agregó que “en el comité político hablamos las cosas con franqueza, hemos transmitido nuestras diferencias, nuestros reparos a un montón de situaciones y son conversaciones que van a seguir teniéndose con el Gobierno”. En la reunión también participó Evópoli, y desde el partido, el diputado Luciano Cruz Coke hizo un llamado a la unión en Chile Vamos. “Hay que pedir dos cosas, la primera es pedirle a la oposición cooperación y la segunda pedirles a los partidos de Gobierno unidad en la acción y sentido común, lo que tenemos que poner por delante hoy es la agenda ciudadana”, comentó. En representación del Gobierno, la ministra vocera, Cecilia Pérez, se refirió al conflicto interno y señaló que en la reunión pidieron dar vuelta la página para cuidar la unidad, y resolver los problemas en privado, para poner el foco en los asuntos del país. “Cuando actuamos en unidad y somos capaces de resolver los distintos problemas que hemos tenido, tenemos, y que vamos a seguir teniendo, con la franqueza de la conversación en privado, no a través de la prensa, sin duda que podemos resolverlo de mejor forma”, dijo la ministra. Además, para este martes el gobierno llamó a los presidentes y jefes de bancada de Chile Vamos a una reunión de coordinación legislativa en La Moneda, la que tendrá su foco en temas tributarios y de pensiones.

