Ministro Sebastián Sichel: “Adentro de la coalición del Gobierno tenemos un espíritu colaborativo”

7fc154ea4a

f009155470

El nuevo ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, debutó como integrante del Comité Político en el Palacio de La Moneda, en medio de las críticas que ha surgido en algunos sectores de la derecha por su pasado político cercano a la Democracia Cristiana. El nuevo secretario de Estado desestimó los cuestionamientos y aseguró que fue recibido en un ambiente de cordialidad en la instancia de coordinación. “En el Comité Político tuvimos una excelente reunión y no hubo críticas, sino al revés, un espíritu de colaboración, de comunicación y básicamente hablamos mucho del segundo tiempo que viene hoy y el re impulso que tenemos que dar a la agenda que tenía el Ministerio, por lo tanto, adentro de la coalición del Gobierno tenemos un espíritu colaborativo para seguir trabajando en conjunto”. Además, entregó algunos lineamientos de cuáles serán sus prioridades en la cartera de Desarrollo Social. “Uno de los principales desafíos es que la política deje de ser una lucha de barras bravas que tenemos en twitter y se transforme en una forma de contribuir al desarrollo de las personas, a mejorar la calidad de vida de las personas y a construir grandes acuerdos para alcanzar el desarrollo. Esa es la invitación que me hizo el Presidente cuando entré a la Corfo hace un año y medio, y es el compromiso que seguiré manteniendo hoy no solo por el éxito de este Gobierno, no solo por la continuidad de este Gobierno, sino sobre todo porque aquí está en juego la vida de las personas, por lo tanto la política tiene que ser una herramienta para mejorar la vida de las personas”. Sebastián Sichel llega al ministerio de Desarrollo Social proveniente de Corfo, en medio de las críticas de los sectores más conservadores de Chile Vamos quienes sostienen que una persona con el pasado político del nuevo ministro no puede ser parte del Comité Político. Asimismo, Sichel llega a una cartera con problemas, debido al rechazo generalizado que ha sufrido el proceso de consulta indígena que busca reformular la ley sobre la materia que data de 1993.

El nuevo ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, debutó como integrante del Comité Político en el Palacio de La Moneda, en medio de las críticas que ha surgido en algunos sectores de la derecha por su pasado político cercano a la Democracia Cristiana. El nuevo secretario de Estado desestimó los cuestionamientos y aseguró que fue recibido en un ambiente de cordialidad en la instancia de coordinación. “En el Comité Político tuvimos una excelente reunión y no hubo críticas, sino al revés, un espíritu de colaboración, de comunicación y básicamente hablamos mucho del segundo tiempo que viene hoy y el re impulso que tenemos que dar a la agenda que tenía el Ministerio, por lo tanto, adentro de la coalición del Gobierno tenemos un espíritu colaborativo para seguir trabajando en conjunto”. Además, entregó algunos lineamientos de cuáles serán sus prioridades en la cartera de Desarrollo Social. “Uno de los principales desafíos es que la política deje de ser una lucha de barras bravas que tenemos en twitter y se transforme en una forma de contribuir al desarrollo de las personas, a mejorar la calidad de vida de las personas y a construir grandes acuerdos para alcanzar el desarrollo. Esa es la invitación que me hizo el Presidente cuando entré a la Corfo hace un año y medio, y es el compromiso que seguiré manteniendo hoy no solo por el éxito de este Gobierno, no solo por la continuidad de este Gobierno, sino sobre todo porque aquí está en juego la vida de las personas, por lo tanto la política tiene que ser una herramienta para mejorar la vida de las personas”. Sebastián Sichel llega al ministerio de Desarrollo Social proveniente de Corfo, en medio de las críticas de los sectores más conservadores de Chile Vamos quienes sostienen que una persona con el pasado político del nuevo ministro no puede ser parte del Comité Político. Asimismo, Sichel llega a una cartera con problemas, debido al rechazo generalizado que ha sufrido el proceso de consulta indígena que busca reformular la ley sobre la materia que data de 1993.