beed32a746

5ce70323c9

Política Mónica Aguilera contra-ataca: “Marcelo Díaz es la persona que le ha hecho más daño al partido” Luego de solicitar al Tribunal Supremo del PS la expulsión del parlamentario, la consejera regional Metropolitana y hermana del alcalde de San Ramón conversó con Radio Universidad de Chile sobre las denuncias de 'clientelismo' e irregularidades en las elecciones internas en su comuna. Aguilera se lanzó contra todos y acusó que "muchos príncipes no quieren cabecitas negras" en las instancias superiores del bloque. Tomás González F. Martes 18 de junio 2019 20:31 hrs. Me Gusta Compartir

Asesorados por un abogado, dirigentes de la comuna de San Ramón presentaron al Tribunal Supremo del Partido Socialista un documento firmado por la consejera regional Metropolitana, Mónica Aguilera, tres concejales de la comuna y varios miembros del Comité Central del área sur de Santiago, en el que piden que se sancione al diputado Marcelo Díaz y se tomen “las medidas más drásticas” contra el parlamentario. Es decir, su expulsión. En entrevista con Radio Universidad de Chile, Mónica Aguilera anunció la medida en contra del diputado Marcelo Díaz, luego de que el parlamentario socialista apareciera en el reportaje publicado por Canal 13, en el que se denuncian presuntas irregularidades en las elecciones del PS ocurridas en mayo pasado, en donde ex militantes de partido habrían tenido cierto grado de participación dentro de los comicios y, además, que en el padrón electoral figuraban personas inscritas en una casa ligada al narcotráfico. La consejera regional Metropolitana, Mónica Aguilera -hermana del alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, y electa al -, expresó que Marcelo Díaz le ha hecho más daño al partido, incluso, que la propia derecha. “Es un documento bastante contundente y lo entregamos hoy día (ayer) para que el Tribunal Supremo lo sancione y ojalá pueda tomar las medidas más drásticas contra Marcelo Díaz porque creo que es la persona que le ha hecho más daño al partido. Más daño, como dice Fidel Espinoza, que la gente de derecha”, lanzó Aguilera. Respecto de la posibilidad que diversas figuras del partido, ligadas a las candidaturas de Maya Fernández y Álvaro Elizalde, de anular las elecciones en San Ramón debido a las denuncias de posibles irregularidades en los comicios, la también electa como miembro del Comité Central del partido la rechazó del todo, descartando cualquier mala práctica en el proceso y asegurando que éste contó con todas las garantías necesarias. “No, eso no lo vamos a permitir, porque la verdad es que tienen todos los medios de prueba. Está el informe en el Tribunal Supremo del delegado del Servel, estamos pidiendo la información de la gente de Carabineros que estuvo presente ahí todo el día y que nos ayudó en el evento. En todas las actas no hay ninguna reclamación de ningún apoderado, de ninguna lista. Yo te digo, Maya sacó un poquito más que Elizalde, en la comuna ganó ella. Entonces yo quiero saber en qué se basan para reclamar, ¿en qué se basan?”, se preguntó. Así también rechazó los cuestionamientos que se hicieron a quien fue su compañero en la postulación por la lista A de Elizalde, José Miguel Torres, quien asumirá en el comité central del PS y que, según denunció el reportaje, fue detenido en 2008 por Carabineros. Frente a esto, Mónica Aguilera se manifestó escéptica respecto del momento en que se dan a conocer estos antecedentes y calificó el actuar de Torres como “un error”. “El otro joven, Torres, él estuvo trabajando como tres meses en San Ramón. Gente de El Bosque lo presentó como candidato. Él presentó un certificado en donde no tenía ningún antecedente. Yo te digo que él nos cuenta ahora que en 2017 cometió un error, pero después él estudió, es ingeniero. Estuvo 12 ó 13 años trabajando con Sadi Melo, entonces, ¿por qué después de este tiempo, en donde han ocurrido un montón de elecciones internas, alguien dice algo de este compañero? ¿Por qué lo dicen ahora?”, señaló Aguilera. Finalmente, la consejera regional por la Región Metropolitana criticó el actuar de Marcelo Díaz y de quienes calificó como “príncipes del partido”, a quienes acusó de intentar impedir el surgimiento de dirigentes populares y perpetuar el carácter elitista de las cúpulas del Partido Socialista. “Hay que emparejar la cancha al final. El Partido Socialista no tan solo tiene que tener príncipes dirigiendo el partido, nosotros creemos que también podemos incidir. Que las próximas elecciones municipales podemos nosotros también poner gente nuestra, que esté territorialmente trabajando muy cercana a la gente, que pueda gobernar con las puertas abiertas, con la participación de los vecinos”, prometió la CORE Metropolitana. “Las transformaciones sociales las hacemos de las bases, no las hacemos desde las cúpulas. Pero muchos príncipes no quieren cabecitas negras en algunas instancias superiores”, afirmó Aguilera. La tensión aumenta dentro del Partido Socialista y la incertidumbre también ante las medidas que tomará el Tribunal Supremo del bloque ante las presiones que, desde distintos sectores internos, han ido en aumento con el pasar de las horas y que incluso hablaban de la posibilidad de un Congreso Extraordinario en que se defina el futuro de la directiva.

Asesorados por un abogado, dirigentes de la comuna de San Ramón presentaron al Tribunal Supremo del Partido Socialista un documento firmado por la consejera regional Metropolitana, Mónica Aguilera, tres concejales de la comuna y varios miembros del Comité Central del área sur de Santiago, en el que piden que se sancione al diputado Marcelo Díaz y se tomen “las medidas más drásticas” contra el parlamentario. Es decir, su expulsión. En entrevista con Radio Universidad de Chile, Mónica Aguilera anunció la medida en contra del diputado Marcelo Díaz, luego de que el parlamentario socialista apareciera en el reportaje publicado por Canal 13, en el que se denuncian presuntas irregularidades en las elecciones del PS ocurridas en mayo pasado, en donde ex militantes de partido habrían tenido cierto grado de participación dentro de los comicios y, además, que en el padrón electoral figuraban personas inscritas en una casa ligada al narcotráfico. La consejera regional Metropolitana, Mónica Aguilera -hermana del alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, y electa al -, expresó que Marcelo Díaz le ha hecho más daño al partido, incluso, que la propia derecha. “Es un documento bastante contundente y lo entregamos hoy día (ayer) para que el Tribunal Supremo lo sancione y ojalá pueda tomar las medidas más drásticas contra Marcelo Díaz porque creo que es la persona que le ha hecho más daño al partido. Más daño, como dice Fidel Espinoza, que la gente de derecha”, lanzó Aguilera. Respecto de la posibilidad que diversas figuras del partido, ligadas a las candidaturas de Maya Fernández y Álvaro Elizalde, de anular las elecciones en San Ramón debido a las denuncias de posibles irregularidades en los comicios, la también electa como miembro del Comité Central del partido la rechazó del todo, descartando cualquier mala práctica en el proceso y asegurando que éste contó con todas las garantías necesarias. “No, eso no lo vamos a permitir, porque la verdad es que tienen todos los medios de prueba. Está el informe en el Tribunal Supremo del delegado del Servel, estamos pidiendo la información de la gente de Carabineros que estuvo presente ahí todo el día y que nos ayudó en el evento. En todas las actas no hay ninguna reclamación de ningún apoderado, de ninguna lista. Yo te digo, Maya sacó un poquito más que Elizalde, en la comuna ganó ella. Entonces yo quiero saber en qué se basan para reclamar, ¿en qué se basan?”, se preguntó. Así también rechazó los cuestionamientos que se hicieron a quien fue su compañero en la postulación por la lista A de Elizalde, José Miguel Torres, quien asumirá en el comité central del PS y que, según denunció el reportaje, fue detenido en 2008 por Carabineros. Frente a esto, Mónica Aguilera se manifestó escéptica respecto del momento en que se dan a conocer estos antecedentes y calificó el actuar de Torres como “un error”. “El otro joven, Torres, él estuvo trabajando como tres meses en San Ramón. Gente de El Bosque lo presentó como candidato. Él presentó un certificado en donde no tenía ningún antecedente. Yo te digo que él nos cuenta ahora que en 2017 cometió un error, pero después él estudió, es ingeniero. Estuvo 12 ó 13 años trabajando con Sadi Melo, entonces, ¿por qué después de este tiempo, en donde han ocurrido un montón de elecciones internas, alguien dice algo de este compañero? ¿Por qué lo dicen ahora?”, señaló Aguilera. Finalmente, la consejera regional por la Región Metropolitana criticó el actuar de Marcelo Díaz y de quienes calificó como “príncipes del partido”, a quienes acusó de intentar impedir el surgimiento de dirigentes populares y perpetuar el carácter elitista de las cúpulas del Partido Socialista. “Hay que emparejar la cancha al final. El Partido Socialista no tan solo tiene que tener príncipes dirigiendo el partido, nosotros creemos que también podemos incidir. Que las próximas elecciones municipales podemos nosotros también poner gente nuestra, que esté territorialmente trabajando muy cercana a la gente, que pueda gobernar con las puertas abiertas, con la participación de los vecinos”, prometió la CORE Metropolitana. “Las transformaciones sociales las hacemos de las bases, no las hacemos desde las cúpulas. Pero muchos príncipes no quieren cabecitas negras en algunas instancias superiores”, afirmó Aguilera. La tensión aumenta dentro del Partido Socialista y la incertidumbre también ante las medidas que tomará el Tribunal Supremo del bloque ante las presiones que, desde distintos sectores internos, han ido en aumento con el pasar de las horas y que incluso hablaban de la posibilidad de un Congreso Extraordinario en que se defina el futuro de la directiva.