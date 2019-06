Con nuevo discurso anti migración, Trump anuncia que irá por la reelección

Ante un aforo de unas 20 mil personas en Orlando, Florida, el presidente estadounidense Donald Trump anunció su decisión de buscar la reelección y mantenerse en la Casa Blanca por otros cuatro años.

Convocando a los estadounidenses a provocar un terremoto en las urnas, el jefe de Estado centró su discurso en las expulsiones de los inmigrantes ilegales y en las reformas al sistema de elección de su país.

“La única cosa que estos políticos van a entender es un terremoto en las urnas, lo hicimos una vez y lo vamos a volver a hacer, y esta vez vamos a terminar el trabajo”.

Together, we are breaking the most sacred rule in Washington Politics: we are KEEPING our promises to the American People. Because my only special interest is YOU! #Trump2020 pic.twitter.com/bYyK6sOrak

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 de junio de 2019