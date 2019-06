e94c7a2787

Marcelo Díaz (PS): "Este partido necesita urgentemente un congreso para refundarlo" El parlamentario pidió medidas drásticas luego de que el Tribunal Supremo del Partido Socialista resolviera de manera unánime no anular los comicios en la comuna de San Ramón. Este miércoles se darían a conocer los resultados finales de las elecciones llevadas a cabo en mayo. Diario UChile Miércoles 19 de junio 2019 15:52 hrs.

El diputado Marcelo Díaz (PS) salió al paso de las críticas y no se guardó nada. El apoderado de la lista encabezada por Maya Fernández en las elecciones del Partido Socialista, se refirió a los comentarios que hizo a través de este medio la consejera regional Metropolitana, Mónica Aguilera (PS), quien lo catalogó como “la persona que más mal le ha hecho al partido”. En conversación con Radio Universidad de Chile, Díaz aseguró que no se quedará callado y que seguirá hablando con tal de sacar a la luz las irregularidades que, según él mismo, viene denunciando desde hace meses. Respecto de la puerta que cerró este martes el Tribunal Supremo del partido a una posible anulación de la elección en la comuna de San Ramón, el parlamentario sostuvo que ahora lo importante es tratar el fondo del problema. “Yo creo que a estas alturas el resultado de la elección, si bien es importante, no es lo fundamental. Lo fundamental es que el Partido Socialista no reaccionó como debía ante un hecho que conocía y es que no solamente habían redes clientelares en San Ramón sino que habían lazos con gente del mundo del narcotráfico”, indicó el parlamentario. Hechos que fueron denunciados a través de un reportaje televisivo y que han generado una verdadera tormenta dentro del PS. Sin embargo, Díaz señaló que estos hechos ya se conocían desde hace tiempo y que es por eso que la responsabilidad no cae en el órgano dedicado a impartir justicia dentro del bloque. “Yo creo que la responsabilidad recae directamente en la Dirección, porque nosotros desde la disidencia lo planteamos. Yo ayer traté de ser más ecuménico, más auto crítico, pero yo esperaba otra reacción de la directiva y eso no ocurrió. Entonces hoy día tengo que responder con más información y decir que nosotros muchas veces planteamos esto, muchas veces cuestionamos que en el Tribunal Supremo hubiesen miembros vinculados a San Ramón, por vías directa o indirecta”, comentó Díaz. Así también, se refirió a las palabras de Mónica Aguilera, quien se lanzó en picada en contra de Díaz, señalando que es quien “peor le ha hecho al partido” y presentando incluso una petición de expulsión ante el Tribunal Supremo. Frente a esto, el parlamentario se mostró calmo. “Insisto, el tema es preguntarse: ¿qué es lo grave? ¿Que yo haya comentado lo grave de la situación de San Ramón o lo que se supo de San Ramón?“, se preguntó el diputado. Respecto del camino que debiese seguir la colectividad ante esta complicada situación, el diputado socialista acogió las propuestas hechas ayer por otras figuras del partido quienes plantearon la posibilidad de generar una instancia extraordinaria para reevaluar la dirección del conglomerado. “Más allá del resultado de la elección este partido necesita urgentemente un congreso para refundarlo. Ayer renunció Gonzalo Durán, vicepresidente del partido, planteó varias cosas y se sumó a la petición de los jóvenes socialistas de un congreso que establezca un nuevo reglamento, un nuevo estatuto, que sume herramientas de limpieza y depuración del padrón”, dijo. “Un nuevo Tribunal Supremo que no esté cuoteado por los lotes, porque lo que hemos visto en quienes dirigen este TS, es que su conducta ha estado muy lejos de lo que se debe pedir a un organismo que imparte justicia al interior de un partido“, añadió el parlamentario socialista. Todo indica que este miércoles será el día en que finalmente se conozca el resultado oficial de los comicios llevados a cabo a nivel nacional y que definieron la continuidad de Álvaro Elizalde como timonel del Partido Socialista. Con la entrega de las cifras finales se abre un plazo de 24 horas para impugnar los resultados. Ese mismo plazo tendrá el Tribunal Supremo para resolver las impugnaciones para que, luego de eso, se llame al pleno del Comité Central.

