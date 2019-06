dd0d98acee

Nacional Cuarta semana de paro: profesores suman a la ciudadanía de cara a nuevas movilizaciones Tres han sido las marchas organizadas, hasta la fecha, por el Colegio de Profesores en el marco del paro nacional que se inició el 3 de junio. Luego de un análisis de la última movilización, el presidente del magisterio, Mario Aguilar, aseguró que se ha ratificado la posición de seguir con la paralización y anunció una convocatoria ciudadana para este miércoles 26 de junio. Eduardo Andrade Viernes 21 de junio 2019 17:58 hrs.

Ante a las constantes negativas de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, para conversar con el Colegio de Profesores y encontrar, por fin, una solución a la paralización, el gremio se prepara para enfrentar la que será su cuarta semana de paro nacional. Así lo ratificó este viernes el presidente del magisterio, Mario Aguilar, luego de conocerse los balances realizados posteriores a la movilización del día jueves en el Paseo Bulnes, ocasión en la que también se comunicaron las medidas que serán tomadas para la última semana de junio. “Todas las asambleas del viernes están ratificando la plena adhesión a la movilización. Yo vuelvo a emplazar al Presidente de la República esta vez, ya que la ministra no me escucha, que dé instrucciones. Hay un millón de jóvenes sin clases, 80 mil profesores en paro, la movilización va a seguir creciendo”, indicó Aguilar. Con este balance, según indicó Mario Aguilar, se puede proyectar una nueva movilización para el miércoles 26 de junio, esta vez, de carácter ciudadano. La peculiaridad de la manifestación convocada para el miércoles es, justamente, el llamado de Aguilar a diversas organizaciones y a la ciudadanía en general para sumarse a lo que se ha denominado “Marcha por la Defensa de la Educación Pública”. Respecto de las negativas de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, y de los trascendidos que afirman que sí existía un acuerdo entre el gremio y el Ejecutivo para el cese del paro, el tesorero del Colegio de Profesores, Eduardo González, se pronunció al respecto y llamó a la calma al profesorado. “La ministra de Educación fue muy clara en señalar que, supuestamente, había existido un acuerdo, un consenso firmado entre la mesa que trabajó el día jueves pasado y el Ministerio de Educación. Eso es absolutamente falso. La existencia de un consenso implica necesariamente que sea firmado por esas partes y que se comunique”, señaló González. Posterior a la marcha anunciada para el miércoles, el Magisterio también indicó que ese mismo día, durante el transcurso de la tarde, se realizará el “cacerolazo de los patipelados”en diversas comunas de la ciudad, esto, como una demostración de que la demanda del profesorado es compartida por muchos sectores de la ciudadanía. Tal es el caso, por ejemplo, de la Asociación de Madres y Padres Movilizados por la Educación Pública. Magaly Ávila, vocera de dicha organización, conversó con este medio y recalcó la importancia del petitorio docente para el desarrollo de la educación pública. “No solamente defendemos una educación pública que sea digna, sino también defendemos a los y las trabajadoras que están con nuestros hijos. Si no tienen un trabajo digno, si no están mentalmente sanos, si no reciben recursos de acuerdo al trabajo que hacen, no pueden trabajar bien y, si no trabajan bien, nuestros hijos también están afectados”, criticó Ávila. Según un balance oficial entregado por el Colegio de profesores al menos 75 mil personas participaron de la marcha de las tres columnas el pasado jueves. Anteriormente, el gremio magisterial ya había organizado una marcha nacional a través de la Alameda y luego una con dirección al Congreso Nacional en Valparaíso. Hay que recordar, finalmente, que la Ministra de Educación ha dejado entrever que estas movilizaciones corresponderían a una intención política y que, además, la resolución del petitorio implicaría un gasto que el Gobierno no puede hacer. Ante esto, el Colegio de Profesores ha reiterado su disposición al diálogo recalcando, sobre todo, que muchos de sus requerimientos se resolverían con voluntad de parte del Gobierno y no con un gasto excesivo.

