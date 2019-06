790de1fcf5

1f417b0b12

Política Tribunal Supremo del PS resuelve anular votación en comuna de San Ramón La instancia del Partido Socialista dio a conocer la resolución a través de un documento publicado este viernes en las redes sociales de la tienda. Además, pidió a la comisión política del partido que intervenga de forma "urgente" en el padrón de militantes de la cuestionada comuna. Tomás González F. Viernes 21 de junio 2019 9:18 hrs. Compartir

El Tribunal Supremo del Partido Socialista puso fin a una espera de semanas en que no existía claridad sobre los resultados oficiales de los comicios internos realizados en la colectividad el pasado 26 de mayo. Mediante un documento publicado este viernes, el órgano resolvió anular completamente el proceso realizado en la comuna de San Ramón, en donde se denunciaron irregularidades que tuvieron que ver con la participación de ex militantes expulsados del partido, quienes habrían tenido participación en las elecciones, y que, además, hubieron personas inscritas en una dirección vinculada al narcotráfico. “Este Tribunal Supremo, en uso de sus facultades y atribuciones, procedió a anular la elección en todos los niveles de dirección en la comuna de San Ramón”, dice el documento publicado en las redes sociales del PS. Así también, la instancia judicial del partido pidió a la comisión política del bloque que lleve a cabo una fiscalización y depuración del padrón de militantes de la comuna de San Ramón “con el objetivo de restablecer el estado institucional correspondiente”. Por su parte, este jueves los representantes de las listas encabezadas por Maya Fernández y Álvaro Elizalde se reunieron luego de dos días de intentos fallidos. En horas de la tarde, en un café de Santiago centro, el secretario general del partido, Andrés Santander, el ex subsecretario de Vivienda, Jaime Romero, y el ex diputado, Daniel Melo, en representación de Elizalde; y el ex subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, el diputado Marcelo Schilling y el académico Ernesto Águila, en representación de Fernández, se encontraron en una instancia que fue calificada como “positiva” por los asistentes, quedando agendado para el próximo lunes el siguiente encuentro.

El Tribunal Supremo del Partido Socialista puso fin a una espera de semanas en que no existía claridad sobre los resultados oficiales de los comicios internos realizados en la colectividad el pasado 26 de mayo. Mediante un documento publicado este viernes, el órgano resolvió anular completamente el proceso realizado en la comuna de San Ramón, en donde se denunciaron irregularidades que tuvieron que ver con la participación de ex militantes expulsados del partido, quienes habrían tenido participación en las elecciones, y que, además, hubieron personas inscritas en una dirección vinculada al narcotráfico. “Este Tribunal Supremo, en uso de sus facultades y atribuciones, procedió a anular la elección en todos los niveles de dirección en la comuna de San Ramón”, dice el documento publicado en las redes sociales del PS. Así también, la instancia judicial del partido pidió a la comisión política del bloque que lleve a cabo una fiscalización y depuración del padrón de militantes de la comuna de San Ramón “con el objetivo de restablecer el estado institucional correspondiente”. Por su parte, este jueves los representantes de las listas encabezadas por Maya Fernández y Álvaro Elizalde se reunieron luego de dos días de intentos fallidos. En horas de la tarde, en un café de Santiago centro, el secretario general del partido, Andrés Santander, el ex subsecretario de Vivienda, Jaime Romero, y el ex diputado, Daniel Melo, en representación de Elizalde; y el ex subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, el diputado Marcelo Schilling y el académico Ernesto Águila, en representación de Fernández, se encontraron en una instancia que fue calificada como “positiva” por los asistentes, quedando agendado para el próximo lunes el siguiente encuentro.