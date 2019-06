790de1fcf5

Educación U. de Chile hace recomendaciones al Gobierno y al Parlamento sobre demencias La Casa de Bello elaboró un documento evaluativo y propositivo respecto al desafío que presentan las enfermedades neurodegenerativas en la actualidad y el futuro en Chile, en un contexto de acelerado envejecimiento poblacional y de un Plan Nacional de Demencias que se encuentra aún en etapa piloto de implementación desde el 2017. Diario Uchile Viernes 21 de junio 2019 14:08 hrs.

Las demencias se caracterizan por el deterioro de una o más capacidades cognitivas, generalmente asociadas a alteraciones conductuales que, en conjunto, son suficientes para causar la perdida de la independencia en las personas. Actualmente, en nuestro país viven más de 200 mil personas con algún tipo de demencia, y si consideramos el impacto a nivel familiar, cerca de 800 mil personas estarían asumiendo la carga de la enfermedad, ya sea por estar a cargo de su cuidado o ser parte del grupo cercano. En este contexto, y ante la evidencia nacional e internacional de que exista una política integral, transdisciplinaria e intersectorial para las demencias, la Universidad de Chile elaboró el Policy Paper “Prevención y abordaje integral de las demencias. Avances y desafíos para la política pública en materia de trastornos neurocognitivos”, con el objetivo de abordar estas enfermedades desde la prevención, el diagnóstico oportuno y la continuidad de los cuidados de quienes las sufren. Este documento fue entregado hoy jueves 20 de junio en el Salón de Honor del Ex Congreso Nacional de Santiago a diversas autoridades, entre ellas, al ministro de Salud, Jaime Mañalich y al integrante de la Comisión de Salud del Senado, Guido Girardi, en un encuentro en el que participaron el Rector Ennio Vivaldi, el vicerrector de Investigación y Desarrollo Flavio Salazar,además del presidente de la Comisión de Salud del Senado, Rabindranath Quinteros y de la Senadora Ximena Rincón. Tanto el Alzheimer como la mayoría de las otras demencias son enfermedades sin un tratamiento curativo al día de hoy. Se estima que para el 2050, más de medio millón de personas presentará algún tipo de demencia en Chile. Ante tan complejo desafío, el año 2012 la ONU encargó a los gobiernos la elaboración de políticas públicas para la educación y prevención en torno a enfermedades asociadas a la vejez. En Latinoamérica solo Cuba, Costa Rica y Chile respondieron, y nuestro país elaboró en el año 2017, en un trabajo articulado entre el mundo académico, social y político, el “Plan Nacional de Demencia”. Evaluación del Plan Nacional de Demencia y los desafíos en la materia El ministro Mañalich se refirió a este Plan, que actualmente funciona en tres regiones del país (Magallanes, Los Lagos y Metropolitana), explicando que hoy “está muy activo y ha aumentado su presupuesto”. Junto a ello, el ministro destacó que esta iniciativa “permite sobre todo desde el enfoque de la comunidad de la atención primaria de salud y de los cuidados del acompañamiento, tener una mirada biopsicosocial para manejar la situación de estas personas, que muchas veces es de una vulnerabilidad extrema”. Del mismo modo, la autoridad valoró el aporte de la Casa de Bello en políticas públicas referidas a temas país como es el envejecimiento de la población y sus consecuencias. Por ello relevó que la Universidad haya generado estas propuestas “respecto a qué es lo que tenemos que enfrentar como país y cuáles son aquellas cosas que tiene que implementar el ministerio y las otras autoridades frente a este grave problema”. Asimismo informó que entre las prioridades de su cartera se encuentra “incluir uno o más cánceres que hoy día no están cubiertos en el Régimen de Garantías; y el segundo, la enfermedad de Alzheimer, cuyo estudio está completamente avanzado y puede representar un gran avance para las miles de personas que tienen esta enfermedad”, tal como lo propone este documento. Por su parte, el Rector Vivaldi se refirió al carácter transdisciplinario del Policy Paper y señaló que para la Universidad de Chile esta perspectiva “ha pasado a ser central, sobre todo antedificultades que tienen un impacto social tan evidente. Pienso que este es un excelente ejemplo en el cual la arquitectura, la sociología, la psicología, la medicina y el derecho convergen en el tema de demencia y de problemas asociados al envejecimiento”. “A pesar de que hoy no se puede detener la demencia, si se puede permitir que las personas que la sufren tengan una mejor calidad de vida”, afirmó en la instancia la subdirectora del Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo (GERO) de la Universidad de Chile, y una de las redactoras del Policy Paper, Andrea Slachevsky. La profesora Slachevsky, quien encabeza la Unidad de Memoria del Servicio de Neurología del Hospital del Salvador -albergada en la Clínica de Memoria y Neuropsiquiatría (CMYN) de la Facultad de Medicina, explicó que en este documento están planteados los desafíos que son necesarios para enfrentar las demencias actualmente. Por un lado, enumeró, está “fortalecer el Plan Nacional de Demencia, mejorando su cobertura e incluyendo un enfoque multisectorial y que no sea solamente limitado al Ministerio de Salud. Por otra parte, mejorar y fortalecer de manera muy importante la investigación en demencia y así tener mejores cuidados. Y finalmente, es fundamental, obviamente considerando las características del sistema de salud chileno, incluir las demencias al AUGE. Creo que estos esfuerzos colectivos son esenciales para enfrentar los desafíos que tenemos como sociedad con el aumento de las enfermedades crónicas”. El respaldo internacional al abordaje integral de las demencias Otro de los participantes del lanzamiento de este documento fue el Dr. Brian Lawlor, co-director del Global Brain Health Institute, quien dictó la charla “Dementia: Changing the narrative from tragedy to hope”. El experto irlandés basó su exposición en la importancia de hacer crecer la esperanza alrededor de la demencia, dado que existen muchos mensajes positivos y evidencia que nos permite ayudar a gente con estas enfermedades. Lawlor se refirió además al Plan Nacional de Demencia elaborado por nuestro país. “Creo que es magnífico que aquí tengan esta iniciativa. El Policy Paper que se discutió hoy es un gran paso adelante. He estado con gente del ministerio y también investigadores que trabajan temas de demencia y estoy muy impresionado con los progresos hechos. Creo que este es un muy buen punto de partida para comenzar a trabajar, ya que no todos los países del mundo tienen este plan, y menos en Sudamérica”. Finalmente, y en la misma línea, el Senador Guido Guirardi fue enfático al señalar que “tenemos que apostar a la prevención”. Como parte de un conversatorio, en el que también participó la profesora Slachevsky, la actriz Paulina Urrutia -hoy cuidadora de su pareja con Alzheimer, el periodista Augusto Góngora- y la periodista y editora de T13 Radio, Macarena Lescornez, el Senador fue enfático en señalar que “se puede postergar la aparición de las demencias o incluso se pueden prevenir a través de invertir en estilos de vida saludable, en alimentación sana, actividad física, en convivencialidad”. Además, el parlamentario destacó el papel de la Universidad en este tipo de políticas e indicó que, “para nosotros como Congreso es muy importante esta instancia”. Junto con ello valoró la incidencia de la Casa de Bello “en ese papel que siempre ha tenido, siendo uno los entes centrales y rectores del pensamiento y, de cierta manera, hacer la arquitectura del mundo que viene, del Chile que queremos”. El Policy Paper “Prevención y abordaje integral de las demencias. Avances y desafíos para la política pública en materia de trastornos neurocognitivos”, es un documento elaborado por la Unidad de Redes Transdisciplinarias de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la U. de Chile (VID).

