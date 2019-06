4129e92cc4

Derechos Humanos Medio Ambiente Nacional Política Cristina Girardi sobre SEIA: "Parece un mecanismo dependiente del Ministerio de Economía" La semana recién pasada el Ejecutivo presentó una reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ante ello, la diputada dijo: "En ningún caso existe interés por dar protección al medio ambiente". Rodrigo Fuentes Lunes 24 de junio 2019 10:17 hrs.

“El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) tiene el foco puesto en el aspecto productivo, en la aprobación de proyectos y no en la protección del medio ambiente y las comunidades residentes”. Así calificó la diputada Cristina Girardi, la labor de estudio que hoy compete al SEIA y que para la parlamentaria es altamente “corruptible”. La parlamentaria precisó que es un elemento notoriamente alejado de su función que garantiza a las personas vivir en un entorno libre de contaminación. En conversación con Radio y Diario de la Universidad de Chile, la integrante de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja, criticó la orientación pro inversión que se le ha dado al mecanismo de evaluación ambiental de proyectos. “He sido una de las grandes críticas del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, porque el foco de este método está más bien puesto en el aspecto productivo de las compañías, como hacer para que sus proyectos se aprueben. El SEIA que tenemos hoy día, estaría bien como un sistema dentro del Ministerio de Economía, de fomento a la inversión, con algunos pequeños detalles que se refieren a medio ambiente, pero no tiene el foco puesto en la protección ambiental”, afirmó. Recordemos que la semana recién pasada el Ejecutivo, a través de la ministra de Medio Ambiente Carolina Schmidt, presentó al Congreso, con carácter de suma urgencia, una reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Para la diputada del PPD Cristina Giradi, ni siquiera se le debiera llamar reforma, ya que – a su juicio- es una pequeña modificación que más profundiza en intentar acelerar proyectos empresariales. “Esto más bien viene a dar mayor certeza jurídica a las empresas, o sea, en ningún caso existe interés por dar protección al medio ambiente. No existe ni una coma, ni una palabra que refiera al proceso de evaluación donde se incorporen elementos que tengan que ver con el cambio climático. Esto cambiaría por ejemplo la perspectiva de proyectos que requieren agua o que van a generar emisiones, porque el contexto es diferente, y el hecho que no se quiera incorporar en el proceso el tema de cambio climático, a mí me parece ya el colmo del colmo, no hay absolutamente ninguna preocupación por el tema ambiental”, argumentó. Cabe señalar que la diputada Cristina Girardi presentó un proyecto alternativo al oficial, donde indicó, se intentará en la discusión legislativa incorporar aspectos de la idea creada en conjunto con otros parlamentarios, como, por ejemplo, validar y profundizar en la opinión de los residentes, la participación ciudadana, fundamental para establecer o no la viabilidad ambiental de un proyecto empresarial.

