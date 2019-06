4129e92cc4

Fallece directora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile La doctora Patricia Frenz llegó al cargo en septiembre de 2017. Diario Uchile Lunes 24 de junio 2019 14:44 hrs.

La Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile comunicó el fallecimiento de la doctora Patricia Frenz. La especialista, en septiembre de 2017 se convirtió en la primera Directora de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. También fue Doctora en Salud Pública, Médico Cirujano de la Universidad de Chile y Abogado, (Juris Doctor), de la New York University, School of Law, New York, NY, EEUU. Desde el año 2008 formó parte de la Escuela de Salud Pública, liderando equipos de trabajo en el desarrollo de políticas públicas en salud y medio ambiente. Desarrolló actividades de docencia y desarrollo académico en postgrado, principalmente en el Magister en Salud Pública y el Diploma de Salud Ocupacional, como profesora encargada, coordinador y docente junto con clases magistrales; y en docencia de pregrado, ejerciendo las mismas funciones. A partir de 2012 se desempeñó como coordinadora ejecutiva de investigación de la Escuela.Respecto a la investigación, sus principales áreas de interés se centraron en equidad y determinantes sociales de la salud, métodos en epidemiología social, análisis de desigualdades en salud y acceso a la salud, con especial interés en enfermedades crónicas. Durante el último tiempo realizó investigaciones en temas de reforma de salud, derechos y garantías sociales en salud, atención primaria y salud urbana, liderando equipos nacionales e internacionales. También fue consultora de OMS/OPS en temas de equidad y determinantes sociales de la salud. Los restos de la doctora Patricia Frenz serán velados a partir de este lunes 24 de junio en la sala 211 de la Escuela de Salud Pública Ubicada en Independencia 939, Metro Hospitales, desde las 8:30 a las 22:00 horas. En tanto, su funeral se realizará el día miércoles 26 de junio a las 12:00 horas en una ceremonia privada.

