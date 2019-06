4129e92cc4

62a6ce6513

Deportes Reinaldo Rueda: “Chile merece ganar el grupo” El entrenador de la selección chilena espera conseguir el resultado que permita a la "Roja" terminar primera en el Grupo C de la Copa América en el duelo que se jugará esta tarde ante Uruguay. Claudio Medrano Lunes 24 de junio 2019 11:23 hrs. Compartir

Reinaldo Rueda y Pedro Pablo Hernández hablaron este domingo con la prensa en el estadio Maracaná, sede del duelo donde enfrentarán este lunes a Uruguay para definir al ganador del Grupo C en la Conmebol Copa América – Brasil 2019. Para el técnico colombiano no hay dudas del objetivo para el choque ante la Celeste. “Este equipo se merece el primer lugar por lo que ha mostrado en la cancha. Además si somos primeros tendremos cuatro días de recuperación”. En cuanto al estado físico de Alexis Sánchez y Arturo Vidal, el colombiano aseguró que “quizás lo de Alexis es lo más delicado y hay que esperar qué determine el médico. Lo de Arturo (Vidal) depende de la reacción muscular”. “De acuerdo a lo que he palpado todos quieren jugar mañana y todos están comprometidos. Pero también está la idea de no correr riesgos. No queremos que se precipite su evolución y se malogre una buena rehabilitación”, agregó el DT. Rueda también dejó en claro que no guardará jugadores pensando en posibles suspensiones por tarjeta amarilla para los cuartos de final. “No nos tenemos que guardar nada. Si toca cambiar el equipo para el próximo partido por una suspensión, tenemos jugadores con mucho deseo y una gran preparación”. El técnico de Chile también tuvo elogios para la selección de Óscar Washington Tabárez. “El fútbol uruguayo es un ejemplo para todo el mundo. Un país que es competitivo con tan poca población. Para mí siempre ha sido el firme candidato para esta Copa América”. HERNÁNDEZ: “URUGUAY ES UN RIVAL A RESPETAR PORQUE SABE A LO QUE JUEGA” Pedro Pablo Hernández analizó lo que esperan de Uruguay para el choque en el Maracaná. “Los urugayos no dan pelota por perdida, sin importar el rival y son cosas que uno va aprendiendo de ellos. Es un rival a respetar porque sabe a lo que juega”. El ‘Tucu’ adelantó que “somos conscientes que estamos primeros en el grupo y es conlleva ser protagonistas mañana en el partido. Hay que defender lo que nos costó tanto”. “Nosotros queremos lograr el triunfo, quedar primeros, y tener más días de descanso. Es importante para el cuerpo. Para nosotros es muy importante la recuperación”, cerró el mediocampista de Independiente de Argentina.

Reinaldo Rueda y Pedro Pablo Hernández hablaron este domingo con la prensa en el estadio Maracaná, sede del duelo donde enfrentarán este lunes a Uruguay para definir al ganador del Grupo C en la Conmebol Copa América – Brasil 2019. Para el técnico colombiano no hay dudas del objetivo para el choque ante la Celeste. “Este equipo se merece el primer lugar por lo que ha mostrado en la cancha. Además si somos primeros tendremos cuatro días de recuperación”. En cuanto al estado físico de Alexis Sánchez y Arturo Vidal, el colombiano aseguró que “quizás lo de Alexis es lo más delicado y hay que esperar qué determine el médico. Lo de Arturo (Vidal) depende de la reacción muscular”. “De acuerdo a lo que he palpado todos quieren jugar mañana y todos están comprometidos. Pero también está la idea de no correr riesgos. No queremos que se precipite su evolución y se malogre una buena rehabilitación”, agregó el DT. Rueda también dejó en claro que no guardará jugadores pensando en posibles suspensiones por tarjeta amarilla para los cuartos de final. “No nos tenemos que guardar nada. Si toca cambiar el equipo para el próximo partido por una suspensión, tenemos jugadores con mucho deseo y una gran preparación”. El técnico de Chile también tuvo elogios para la selección de Óscar Washington Tabárez. “El fútbol uruguayo es un ejemplo para todo el mundo. Un país que es competitivo con tan poca población. Para mí siempre ha sido el firme candidato para esta Copa América”. HERNÁNDEZ: “URUGUAY ES UN RIVAL A RESPETAR PORQUE SABE A LO QUE JUEGA” Pedro Pablo Hernández analizó lo que esperan de Uruguay para el choque en el Maracaná. “Los urugayos no dan pelota por perdida, sin importar el rival y son cosas que uno va aprendiendo de ellos. Es un rival a respetar porque sabe a lo que juega”. El ‘Tucu’ adelantó que “somos conscientes que estamos primeros en el grupo y es conlleva ser protagonistas mañana en el partido. Hay que defender lo que nos costó tanto”. “Nosotros queremos lograr el triunfo, quedar primeros, y tener más días de descanso. Es importante para el cuerpo. Para nosotros es muy importante la recuperación”, cerró el mediocampista de Independiente de Argentina.