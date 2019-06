Pese a tono amenazante de Marcela Cubillos, profesores aceptan reunirse con ella

El anuncio fue poco amigable y el mensaje se repitió en todas las preguntas que siguieron. Este martes, la ministra de Educación, Marcela Cubillos -luego de cuatro semanas del paro nacional del Colegio de Profesores- aseguró que la invitación está hecha y que este miércoles se juntará con la directiva del Magisterio para intentar terminar con esta paralización.

“No vamos a descansar hasta tener el 100 por ciento de los colegios con normalidad. En los últimos días el Colegio de Profesores ha intentado utilizarme como excusa para no deponer el paro (…) Hemos llamado al presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, para decirle que lo esperamos mañana en el Ministerio de Educación y ahora veremos si hay voluntad real de terminar con este paro”, indicó Cubillos.

Horas antes de este anuncio, el mismo presidente del Magisterio había sido detenido junto a otros docentes en medio de una manifestación pacífica frente a La Moneda. Así, el anuncio de Cubillos le tomó por sorpresa a no más de un par de horas de su liberación desde la Primera Comisaría de Santiago.

No permitiré que me sigan usando como excusa para no volver a trabajar a sus salas de clases. Hemos llamado a Mario Aguilar para decirle que lo esperamos mañana a primera hora en el Mineduc. Ahora veremos si el Colegio de Profesores tiene voluntad real de terminar con este paro.

