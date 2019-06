b27b5576ea

ecc2688011

Educación Nacional Educadoras diferenciales y cambios curriculares: la discordia entre Mineduc y el Magisterio “No hubo avances ni retrocesos”, afirmó el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, luego de la reunión con la ministra de Educación, Marcela Cubillos. La negociación sobre los puntos más complicados del petitorio continuará este miércoles desde las 11 horas. Eduardo Andrade Miércoles 26 de junio 2019 18:52 hrs. Compartir

Este miércoles, agolpado de un centenar de manifestantes, el presidente del gremio, Mario Aguilar, salió airoso de la reunión sostenida en el ministerio de Educación y cuya interlocutora fue nada menos que la titular de la cartera, Marcela Cubillos. Pese a las cuatro horas de reunión y a la gran expectación de los medios, Aguilar sostuvo, al término del encuentro, que las conversaciones aún no llegan al resultado esperado. “Nosotros no tenemos un petitorio pasado, cada uno de los puntos son problemas reales que están planteados en la educación. Por lo tanto, en este momento, nosotros no consideramos que hay ni avance ni retroceso, hay solo una conversación en curso que va a continuar mañana”, indicó Aguilar. Mientras tanto, la ministra Cubillos también se refirió a lo ocurrido en esta reunión de negociación, claro que, en esta ocasión, abandonó sus entredichos que acusaban al Magisterio de tener razones políticas para extender el paro. “Si estamos hablando de mejoras en la educación pública, que no se interrumpan los aprendizajes de los niños de la educación pública (…) esto produce daños a los niños, a su aprendizaje, a las familias de clase media, de sectores más vulnerables. Tenemos que remar todos para un mismo lado”, precisó Cubillos. Pero, ¿cuáles son los puntos más álgidos de esta negociación? De un petitorio que cuenta con 12 puntos, según Hugo Gerter, dirigente del Colegio de Profesores que también estuvo en la reunión con Marcela Cubillos, hay puntos en los que el Gobierno no quiere ceder. “En ninguno de los puntos que hemos revisado hemos llegado a un acuerdo total. Particularmente, los dos más complejos son el del bono para las educadoras de párvulos y diferenciales, y los cambios en el currículum. No hay mucho avance en eso, en los otros hay solo algunos avances”, detalló Gerter. En el caso de las educadoras diferenciales, el punto defendido por el Colegio de Profesores es la adjudicación de una mención que les haga acreedoras de un bono que sería entregado de forma gradual. Sin embargo, en diversas ocasiones, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, ha indicado que el monto necesario para este punto del petitorio asciende a los 30 mil millones de pesos, lo que sería imposible desembolsar para el Gobierno. Para el presidente metropolitano del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, la ministra Cubillos habría aplazado las negociaciones justamente por este punto, pero debido a la presión social no le quedó otra que reunirse con los docentes. “Estas cuatro semanas donde el profesorado ha sido noticia nacional e internacional, llevaron a la ministra a no tener otra alternativa más que abrirse a la posibilidad de dialogar. Más allá de que seguramente no lo quería, pero no le quedó otra”, precisó Díaz. De existir una propuesta distinta a la que ha sido manejada por el Gobierno en las últimas semanas, se sabe que este viernes, en una asamblea llevada a cabo a nivel nacional, se votará su aprobación o, en su defecto, su rechazo. “Cacerolazo de los patipelados” Pese a todo lo ocurrido este miércoles, la convocatoria para el “cacerolazo de los patipelados” no fue removida por el Colegio de Profesores, sino que, por el contrario, fue confirmo apelando al respaldo de la ciudadanía y así aumentar la presión sobre el Gobierno. El llamado fue a manifestarse por todo el país, cacerola en mano, durante media hora. Uno de los puntos de encuentro en Santiago fue Plaza Italia, donde un grupo “ceceroleó” de manera pacífica.

Este miércoles, agolpado de un centenar de manifestantes, el presidente del gremio, Mario Aguilar, salió airoso de la reunión sostenida en el ministerio de Educación y cuya interlocutora fue nada menos que la titular de la cartera, Marcela Cubillos. Pese a las cuatro horas de reunión y a la gran expectación de los medios, Aguilar sostuvo, al término del encuentro, que las conversaciones aún no llegan al resultado esperado. “Nosotros no tenemos un petitorio pasado, cada uno de los puntos son problemas reales que están planteados en la educación. Por lo tanto, en este momento, nosotros no consideramos que hay ni avance ni retroceso, hay solo una conversación en curso que va a continuar mañana”, indicó Aguilar. Mientras tanto, la ministra Cubillos también se refirió a lo ocurrido en esta reunión de negociación, claro que, en esta ocasión, abandonó sus entredichos que acusaban al Magisterio de tener razones políticas para extender el paro. “Si estamos hablando de mejoras en la educación pública, que no se interrumpan los aprendizajes de los niños de la educación pública (…) esto produce daños a los niños, a su aprendizaje, a las familias de clase media, de sectores más vulnerables. Tenemos que remar todos para un mismo lado”, precisó Cubillos. Pero, ¿cuáles son los puntos más álgidos de esta negociación? De un petitorio que cuenta con 12 puntos, según Hugo Gerter, dirigente del Colegio de Profesores que también estuvo en la reunión con Marcela Cubillos, hay puntos en los que el Gobierno no quiere ceder. “En ninguno de los puntos que hemos revisado hemos llegado a un acuerdo total. Particularmente, los dos más complejos son el del bono para las educadoras de párvulos y diferenciales, y los cambios en el currículum. No hay mucho avance en eso, en los otros hay solo algunos avances”, detalló Gerter. En el caso de las educadoras diferenciales, el punto defendido por el Colegio de Profesores es la adjudicación de una mención que les haga acreedoras de un bono que sería entregado de forma gradual. Sin embargo, en diversas ocasiones, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, ha indicado que el monto necesario para este punto del petitorio asciende a los 30 mil millones de pesos, lo que sería imposible desembolsar para el Gobierno. Para el presidente metropolitano del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, la ministra Cubillos habría aplazado las negociaciones justamente por este punto, pero debido a la presión social no le quedó otra que reunirse con los docentes. “Estas cuatro semanas donde el profesorado ha sido noticia nacional e internacional, llevaron a la ministra a no tener otra alternativa más que abrirse a la posibilidad de dialogar. Más allá de que seguramente no lo quería, pero no le quedó otra”, precisó Díaz. De existir una propuesta distinta a la que ha sido manejada por el Gobierno en las últimas semanas, se sabe que este viernes, en una asamblea llevada a cabo a nivel nacional, se votará su aprobación o, en su defecto, su rechazo. “Cacerolazo de los patipelados” Pese a todo lo ocurrido este miércoles, la convocatoria para el “cacerolazo de los patipelados” no fue removida por el Colegio de Profesores, sino que, por el contrario, fue confirmo apelando al respaldo de la ciudadanía y así aumentar la presión sobre el Gobierno. El llamado fue a manifestarse por todo el país, cacerola en mano, durante media hora. Uno de los puntos de encuentro en Santiago fue Plaza Italia, donde un grupo “ceceroleó” de manera pacífica.