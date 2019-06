b27b5576ea

Nacional Política PS recuerda natalicio de Salvador Allende en medio de crisis de la colectividad La actividad la encabezó su actual presidente Álvaro Elizalde, pero no asistió la diputada Maya Fernández, quien era su contrincante en las elecciones internas. Diario Uchile Miércoles 26 de junio 2019 20:25 hrs.

En medio de la crisis que afecta al Partido Socialista, la directiva de la colectividad conmemoró, este miércoles, el natalicio número 111 del expresidente Salvador Allende. Esto, a pocas semanas de realizados los cuestionados comicios donde compitieron la lista encabezada por Maya Fernández y, por el otro lado, el actual timonel de dicho partido, Álvaro Elizalde. La mesa que encabeza el senador Elizalde se congregó en el Cementerio General, precisamente en el mausoleo del exmandatario. En el homenaje se hicieron alusiones a la crisis que atraviesa el PS luego de las denuncias por clientelismo y posibles votantes ligados al narcotráfico en la comuna de San Ramón. Álvaro Elizalde expresó que es necesario que el Comité Central sea quien aborde el problema, elija a la nueva directiva y que, además, implemente la auditoría del padrón de militantes. “En materia interna, por cierto, impulsar las medidas que hemos anunciado respecto del padrón militante y en materia externa, trabajar por la unidad de toda la oposición para reconstruir una alternativa con vocación de mayoría que impulse transformaciones que están pendientes en Chile. Para eso se requiere, obviamente, la colaboración de todos y, por tanto, vamos a trabajar porque todos los sectores relevantes del Partido estén integrados a la futura gestión”, afirmó. No estuvo presente en la ceremonia la diputada y nieta del ex presidente Salvador Allende, Maya Fernández, quien, según explicaron, normalmente no asiste a este tipo de actividades conmemorativas. Recordemos que el Tribunal Supremo del Partido Socialista aún no convoca formalmente al Comité Central, pero se estima que lo hará el próximo sábado seis de julio.

