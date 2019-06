b27b5576ea

Justicia Nacional Red Chilena contra la Violencia exige aclarar errores policiales en investigación de femicidios Desde la organización interpelaron al fiscal nacional, Jorge Abbott, y al ministro del Interior, Andrés Chadwick, para que den explicaciones del porqué las policías y el Ministerio Público han fallado en la búsqueda de culpables en casos de femicidios como el Fernanda Maciel, Nicole Saavedra o Ximena Cortés. Andrea Bustos C. Miércoles 26 de junio 2019 19:39 hrs.

La Red Chilena contra la violencia hacia las mujeres realizó una concentración pacífica en el frontis de la Fiscalía Nacional, en el centro de Santiago. La actividad fue convocada por el caso de Fernanda Maciel, quien fue encontrada en una bodega cerca de su casa, luego de un año cuatro meses de búsqueda. Sin embargo, por falencias en la investigación que aún no se explican, la joven, que estaba embarazada, no fue encontrada en todo este tiempo a pesar de que el lugar se revisó en seis ocasiones. El objetivo de la manifestación de este miércoles fue exigir que “los aparatos del Estado cumplan la labor de investigar los crímenes contra las mujeres sin más negligencia ni desidia institucional”, indicaron desde la organización. La abogada de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Lorena Astudillo, se refirió en la actividad a la constante repetición de estos errores investigativos en los femicidios. “La verdad es que conocemos distintas situaciones de mujeres que han sido asesinadas, que no se investiga, que se quedan con la idea de suicidio, con lo primero que les dicen y si no es por la familia que insiste, que conoce a su familiar, a esta mujer e insisten en la investigación, hoy día serian crímenes completamente impunes. Están impunes, porque sabemos que fueron asesinadas, pero el Ministerio Público aún no encuentra quién las asesinó”, señaló. Además, Astudillo comparó la situación con la que se vive actualmente ante la influenza y la prevención ante las más de 20 muertes que se han registrado. “Se ha desplegado todo un plan preventivo y se ha planteado una alerta en torno al tema, pero ante las más de 30 mujeres asesinadas por femicidio este año no hay ninguna alarma ni política pública al respecto”. Chadwick debe dar la cara Desde la organización emplazaron a las autoridades a responder sobre las razones que han provocado fallas en las investigaciones, como ha ocurrido en el caso de Fernanda Maciel y también de Viviana Haeger, quien desapareció en Puerto Varas y apareció muerta 42 días después en su propia casa, donde las policías habían buscado en varias ocasiones previamente. “El fiscal Abbott lo que hace es sobarle la espalda a las familias pero después no invierte absolutamente nada de su tiempo ni de su especialidad en poder hacer como corresponde la investigación, por lo tanto, para nosotras Chadwick tiene que dar la cara, tiene que darnos una explicación y decirnos por qué las policías chilenas hoy día no saben buscar a las mujeres ni investigar los crímenes cometidos en contra de nosotras”, aseveró la profesional del derecho. Sistema Judicial, (In) Justicia Patriarcal y Basta de Impunidad, fueron las frases presentadas por la organización a través de sus emblemáticos afiches amarillos y blancos, los que pegaron en las afueras de la Fiscalía Nacional. Además, a la Red Chilena se sumaron otras organizaciones sociales en apoyo, entre ellas la Coordinadora 8M y la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, para exigir, en conjunto, justicia no solo para Fernanda Maciel, sino para varias otras mujeres que no han tenido justicia.

