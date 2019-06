53082b0fda

Andras Uthoff por Reforma de Pensiones: "En Chile tenemos un mercado obligatorio de ahorro" El experto en pensiones conversó con nuestro noticiario Radioanálisis respecto de las negociaciones para que se apruebe la reforma al sistema previsional impulsada por el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Quien integrara la Comisión Bravo expresó que las modificaciones que se discuten en la actualidad vienen a "consolidar el sistema que ya tenemos y no nos gusta". Claudia Carvajal G. Jueves 27 de junio 2019 15:02 hrs.

La Reforma de Pensiones es uno de los temas que estos días copa la agenda del Gobierno. Al inicio de su gira por Medio Oriente, el presidente Piñera hizo un especial llamado a los parlamentarios de la Democracia Cristiana (DC) para avanzar en un protocolo de acuerdo en la materia. El doctor en Economía de la Universidad de California Berkeley y experto en pensiones, Andras Uthoff conversó este jueves con el director de Radio U. de Chile, Patricio López, sobre este tema y afirmó que el chileno no tiene las características de un sistema previsional, sino que se trata de un mercado obligatorio de ahorro y que las modificaciones propuestas por el Gobierno vienen a consolidar lo que ya tenemos. Además criticó el apresuramiento del Ejecutivo por sacar adelante esta reforma. “Es lamentable discutir un tema tan importante de forma tan apurada, no cabe duda que las pensiones en Chile son malas y deben mejorar lo antes posible, pero eso no quiere decir que se deba aprobar cualquier tipo de reforma. La lógica del sistema sigue siendo la misma: contratos en cuentas individuales y, en consecuencia, se mantiene el mercado de ahorro segmentado en solo dos fuentes: la que pone el trabajador y la que pone el empleador”. Consultado respecto del proceso de deliberación de la DC en el tema de pensiones, Uthoff señaló que en la actualidad no se sabe lo qué es la DC, porque hay distintos técnicos que participan de las negociaciones con la mesa técnica y con el Gobierno. “Uno puede llegar a ciertos acuerdos muy interesantes en la mesa técnica, pero por el otro lado el Gobierno está tratando de ganar un voto más en la comisión”, aseguró el Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile. El ex integrante de la Comisión Bravo también tuvo palabras para el rol cumplido por el diputado Raúl Soto en la Comisión de Trabajo de la que fue removido por la directiva de su partido. Para Uthoff, el parlamentario fue castigado injustamente pues había realizado una gran labor a cargo de la mencionada instancia y había logrado acuerdos mínimos muy importantes. “Lo que hay en juego son los intereses económicos muy fuertes. Hay quienes gustan y profitan del sistema y que lo pretende mantener a toda costa y otros que creemos que debemos construir un sistema de pensiones. En la DC debe pasar algo similar y hay justificaciones técnicas para uno y otro lado”. Del sistema chileno y la inspiración para Brasil En relación a la reforma de pensiones que impulsa el gobierno brasileño, que habría tenido inspiración en el sistema chileno, pero que finalmente dejó fuera la idea de una cotización individual, Uthoff señaló que él mismo formó parte de las conversaciones en Brasil y que algo que marca la diferencia es que en ese país hay una democracia activa a diferencia de lo que pasaba en Chile cuando se implementó el modelo. “Allá hay sindicatos que pueden moverse, hay diputados que discuten sobre la base de lo que es un sistema de seguridad social y no solamente lo que se le ocurra a un grupo de técnicos que está asesorando a una junta militar, entonces el debate fue más amplio que acá y claramente lo que uno (como asesor) les va a decir es lo que ocurrió acá, que es lo que la OIT ha enfatizado: el sistema no genera buenas pensiones para todos y aún ahora, con el pilar solidario, estamos con un 80% de las pensiones bajo el salario mínimo”. Posteriormente agregó que en Brasil “hay condiciones políticas distintas dentro de las que se hace el debate, en Chile en cambio seguimos enfatizando en esta propuesta del Gobierno de un mayor ahorro, pero en las cuentas individuales. Un 40% más, cuando sabemos que las pensiones están cayendo porque cae la tasa de interés y aumenta la expectativa de vida, no va a significar un 40% más de pensiones a futuro. En consecuencia la lógica de un sistema individual sigue reproduciendo la desigualdad en Chile y eso no es un sistema de seguridad social”. Para Andras Uthoff hay que partir por analizar qué ha pasado con el mercado de trabajo en Chile desde la dictadura a la actualidad. “Lo primero es decir que los salarios no son muy buenos, que la densidad de cotizaciones tampoco lo es y eso es porque la estabilidad en el empleo no es buena. No parece que eso vaya a mejorar a futuro, sino que por el contrario, va a empeorar.

Así, las cosas, la pregunta es ¿cómo se le puede dar dignidad a la gente? Lo primero fue el pilar solidario que le entregó un pequeño estipendio a quienes no tenían nada, pero cuando hablamos de la pensión básica solidaria, nos referimos a montos de 107 mil pesos. ¿Es eso digno? Si no lo es, ¿cómo lo podemos hacer? En una sociedad tan desigual y con tanta vulnerabilidad en el mercado de trabajo, lo que hay que construir es un buen piso de protección social para los adultos mayores, en materia de pensiones y con el pilar solidario no basta, debe haber algo con mayor construcción, como sucede en otros países”, analizó el profesor. Ser viejo es ser pobre Respecto de que nuestra población envejece rápidamente y la tasa de natalidad ha bajado considerablemente en las últimas décadas, se ha llegado a una conclusión bastante perentoria: llegar a viejo es convertirse en pobre. El experto en pensiones ratifica tal premisa y lo ejemplifica con los profesores. “En Chile, los salarios de los profesores, no son mucho mejores de lo que eran en los 70 y son ellos quienes cuidan de los niños. Entonces de qué sociedad estamos hablando? Les pagamos pequeñas fortunas a quienes nos cuidan la plata, como los ingenieros civiles que se dedican a las finanzas, pero a quienes se hacen cargo de los niños, los tenemos en pobreza. Hay que repensar esta sociedad y eso tiene que ver con el sistema de pensiones. En ese mismo sentido, el economista se refiere al rol que está cumpliendo la Democracia Cristiana como defensora de la clase media. “Una persona de clase media es alguien que gana más o menos 800 mil pesos, pero el sistema le da una tasa de reemplazo del 20 o 30%, por lo tanto esa persona al jubilar pasa inmediatamente a tener menos que el salario mínimo, es decir, pobreza. Entonces habría que dejar que la clase media haga su vida como pueda y tener una red de protección social. El sistema no está en condiciones de mejorar las pensiones a través del ahorro individual porque el mercado de trabajo es precario”, concluyó el experto.

