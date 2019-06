70b343b999

d46cecd183

Deportes Chile buscará dar la sorpresa y eliminar a la sólida Colombia El equipo de Reinaldo Rueda enfrentará a las 19 horas al que fue el mejor equipo de la primera fase de la Copa América. Claudio Medrano Viernes 28 de junio 2019 11:49 hrs. Compartir

La selección de Chile se enfrentará hoy ante un impetuoso equipo de Colombia en busca de pasar a las semifinales de la Copa América de futbol Brasil 2019 para intentar alcanzar por tercera vez la corona. El Estadio Arena Corinthians de Sao Paulo será el escenario del encuentro que se iniciará a las 19:00 hora local de Chile y en el cual La Roja seguirá en la defensa del título tras mostrarse en buenas condiciones en los encuentros disputados hasta ahora con Japón, Ecuador y Uruguay. El técnico colombiano de La Roja, Reinaldo Rueda, admitió que sus compatriotas han hecho una fase de grupos ‘extraordinaria’, pero dijo confiar en la mística que caracteriza a su elenco. Al respecto aseguró que Chile afronta estos partidos con gran intensidad. “Son jugadores que se conocen hace muchos años”, y para la hinchada chilena también resulta esperanzador que en la mayoría de sus choques internacionales con el equipo cafetero, nuestro país ha salido victorioso. No obstante, Rueda no parece dormirse en los laureles, y para el choque de este viernes llevará a la cancha un once con los más experimentados. Por parte de los colombianos también existe una gran confianza en los resultados de esta jornada tras haber mostrado una actuación impecable en los partidos precedentes. Su técnico, el portugués Carlos Queiroz, aseguró además que “nosotros venimos acá a ganar o a crecer. Los actuales campeones son ellos, ellos son los favoritos y son los que pueden perder el título; nosotros no tenemos nada que perder”.

La selección de Chile se enfrentará hoy ante un impetuoso equipo de Colombia en busca de pasar a las semifinales de la Copa América de futbol Brasil 2019 para intentar alcanzar por tercera vez la corona. El Estadio Arena Corinthians de Sao Paulo será el escenario del encuentro que se iniciará a las 19:00 hora local de Chile y en el cual La Roja seguirá en la defensa del título tras mostrarse en buenas condiciones en los encuentros disputados hasta ahora con Japón, Ecuador y Uruguay. El técnico colombiano de La Roja, Reinaldo Rueda, admitió que sus compatriotas han hecho una fase de grupos ‘extraordinaria’, pero dijo confiar en la mística que caracteriza a su elenco. Al respecto aseguró que Chile afronta estos partidos con gran intensidad. “Son jugadores que se conocen hace muchos años”, y para la hinchada chilena también resulta esperanzador que en la mayoría de sus choques internacionales con el equipo cafetero, nuestro país ha salido victorioso. No obstante, Rueda no parece dormirse en los laureles, y para el choque de este viernes llevará a la cancha un once con los más experimentados. Por parte de los colombianos también existe una gran confianza en los resultados de esta jornada tras haber mostrado una actuación impecable en los partidos precedentes. Su técnico, el portugués Carlos Queiroz, aseguró además que “nosotros venimos acá a ganar o a crecer. Los actuales campeones son ellos, ellos son los favoritos y son los que pueden perder el título; nosotros no tenemos nada que perder”.