Cultura Funcionarios de cultura de Los Lagos exigen salida de Seremi Diversas denuncias de malos tratos laborales motivaron una movilización por parte de los funcionarios de esa repartición pública que exigen a la Ministra de Cultura, Consuelo Valdés, la destitución de Amanda Milosevich. Claudia Carvajal G. Domingo 30 de junio 2019 11:43 hrs.

Mediante un comunicado difundido públicamente, los funcionarios de la Secretaria regional Ministerial de Cultura de Los Lagos denuncian maltrato laboral por parte de la seremi Amanda Milosevich Pepper. “Desde marzo del 2018 hemos experimentado por parte de la de la SEREMI de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región de Los lagos, Sra. Amanda Milosevich Pepper, un abierto maltrato, menoscabo y acoso laboral sistemático a nuestro equipo de trabajo, lo que ha generado un clima laboral negativo, de alta y permanente tensión, dañando seriamente la convivencia interna y por último la correcta ejecución de las políticas públicas en Cultura”, señala el texto publicado en la página web de la Asociación Nacional de Funcionarios de Cultura (Anfucultura). Los funcionarios decidieron la paralización indefinida de sus funciones hasta que la autoridad regional renuncie o sea destituida por la Ministra de las Culturas. Los trabajadores denuncian una serie de ataques de parte de Amanda Milosevich quien argumentaría una suerte de persecución política en su contra. “Lo anterior agudizó aún más cuando nuevamente la SEREMI fue expuesta a la opinión pública con la designación del Sr. Jose Luis Vargas, como Consejero Regional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Dada su vinculación con violaciones a los Derechos Humanos, lo anterior causó indignación en la comunidad de artistas de la región y el país, y se tradujo en que la propia comunidad nos demanda pronunciamiento como trabajadores, siendo algunos compañeros increpados en las actividades en terreno y nos ha afectado como funcionarios y trabajadores culturales”. En la declaración, los trabajadores de Cultura de Los Lagos también señalan que Milosevich ha establecido una relación “que invisibiliza, denosta y maltrata a la comunidad cultural de la Región. Como indicativo de esto, otras agrupaciones culturales también han solicitado la renuncia de la Seremi”, apuntan en el texto. Por su parte, la propia Seremi se manifetsó sorprendida por la movilización de los funcionarios de la repartición que ella encabeza. “Fue algo sin previo aviso. Con ellos he trabajado hace más de un año, está claro que hemos enfrentado algunos cambios y que genera resquemores como la nueva institucionalidad, procesos que no han resultado fáciles, mantenía buenas relaciones con el gremio, entonces no entiendo los descargos que se hacen”. La oficina regional del Ministerio de Culturas de Los Lagos ya había enfrentado una polémica en septiembre pasado cuando la jefa de Gebinete de Amanda Milosevich, Isidora Hiriart, sobrina nieta de Augusto Pinochet se vio obligada a renunciar luego de expresar públicamente su apoyo a la dictadura encabezada por su pariente.

