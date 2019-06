Presidente Trump pisa Corea del Norte y anuncia acuerdos bilaterales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con Kim Jong Un en territorio norcoreano. En la ocasión, los mandatarios posaron juntos frente a un grupo de periodistas en la línea de demarcación entre las dos coreas.

Ante ello, Kim Jong Un se manifestó optimista para “superar los obstáculos” existentes con Norteamérica. Mientras el primer mandatario de Estados Unidos sostuvo que la reunión marca un hito entre ambas naciones.

“Es un gran día para el mundo”, dijo el dirigente estadounidense.

Luego de la cita, Trump anunció que las negociaciones entre ambos países sobre el programa nuclear norcoreano se reanudarán “en las próximas dos o tres semanas”.

Leaving South Korea after a wonderful meeting with Chairman Kim Jong Un. Stood on the soil of North Korea, an important statement for all, and a great honor!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de junio de 2019