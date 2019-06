017b7cce30

Educación Tensión al alza entre Magisterio y ministra Cubillos previo a votación de propuesta de Mineduc La titular de Educación interpeló nuevamente a los profesores para que depongan la paralización y aseguró que las clases que no puedan recuperarse serán descontadas de los salarios de los docentes. A la vez, funcionarios del Mineduc se plegaron a la movilización y anunciaron un paro de advertencia por 24 horas. Abril Becerra Domingo 30 de junio 2019 14:21 hrs.

Este lunes se cumplen 29 días desde que el Colegio de Profesores inició la paralización de sus actividades con el objetivo de dar respuesta a un petitorio que incluye puntos como la solución de la llamada deuda histórica, el fin del doble proceso de evaluación docente y la implementación de medidas respecto del agobio laboral. La jornada de este 1 de julio será crucial para definir el curso de la movilización. Esto, ya que el Magisterio deberá decidir si acoge o no la última propuesta del Mineduc. El viernes recién pasado el Colegio de Profesores realizó una asamblea para analizar esta oferta que pasa por alto el reconocimiento de la mención (especialización) a los educadores de párvulos y educadores diferenciales, entre otros puntos. LUNES 1 DE JULIO: CONSULTA NACIONAL DOCENTE SOBRE RESPUESTA DEL MINEDUC Y CONTINUIDAD DE LA MOVILIZACIÓN Más información en: https://t.co/Tvne2XAdI7#YoApoyoElParoDocente #FuerzaProfes #ConsultaDocente pic.twitter.com/wBgdjUdEbk — Colegio de Profesores de Chile (@ColegioProfes) 29 de junio de 2019 Ante ello y de manera previa a la votación, el vicepresidente de la organización, Jaime Gajardo, indicó que el planteamiento del Mineduc es insuficiente. Por lo mismo, instó a los docentes a continuar su movilización. “Rechazamos esta respuesta. No podemos aprobar esta propuesta que está muy por debajo de lo que hoy estamos reclamando, de tal forma que la movilización debe continuar”. Este escenario se da luego de que la ministra de Educación, Marcela Cubillos, el sábado recién pasado, llamara a los profesores a retomar sus clases. “Están hoy todas las condiciones para volver a clases en todos los colegios, por lo tanto, el llamado es que depongan el paro y que todos los profesores vuelvan a clases y que no sigamos, a través de una paralización perjudicando a los niños de la educación pública. Aquí lo único que se está haciendo es aumentar la desigualdad en materia de Educación en Chile”. Este domingo en el programa Mesa Central de Canal 13, la secretaria de Estado retomó su tono autoritario y aseguró que las clases que no se recuperen serán descontadas de los sueldos de los profesores. “Si el paro sigue y no se pueden recalendarizar las clases, las que no se pueden hacer no se pagan” sentenció Cubillos. Las palabras de la titular del Mineduc de inmediato despertaron las críticas del Magisterio, quienes vieron en las declaraciones de la secretaria de Estado, una falta de compromiso respecto de solucionar el conflicto. Mario Aguilar, presidente del gremio, lamentó el tono de la ministra, no obstante, indicó que las declaraciones de la titular del Mineduc no influirán en la decisión del Magisterio “Lamento el tono de ella, porque efectivamente, de alguna manera, ratifica su línea dura y poco flexible, como que ya no hay más que conversar”, dijo el presidente del gremio en un video difundido públicamente. “Yo la llamaría a que tuviera cuidado y respeto en la forma en cómo trata a los profesores. Porque precisamente por esa falta de respeto es que se ha levantado este movimiento, y si ella quiere que termine y quiere resolver este conflicto, tendría que partir por tratarnos con el respeto que merecemos los profesores y profesoras” agregó el dirigente gremial. A este contexto se suma, además, el llamado de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (Andime) que anunció que realizará un paro de advertencia durante 24 horas en apoyo a los docentes. La convocatoria está fijada para el próximo miércoles 3 de julio. Egidio Barrera, presidente de Andime, cuestionó, en este sentido, la represión policial vivida durante las últimas acciones del gremio de docentes. “Nos recuerda al trato que recibíamos como profesores en dictadura. Lo mismo que ocurre con los estudiantes en el Instituto Nacional. Basta de abusos, de atropellos”. La votación que se realizará este lunes es secreta. En ese sentido, los dirigentes del gremio llamaron a emitir una decisión clara respecto de la oferta del Mineduc. Se espera que el debate se extienda a Copiapó, Antofagasta, El Maule y en diversas comunas de Santiago, entre otras.

