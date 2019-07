9571111d77

a557ec5d9e

Cultura Con completa retrospectiva, Cineteca Nacional rinde homenaje a Silvio Caiozzi Entre el 4 y el 30 de julio de 2019, se exhibirán las películas del destacado realizador chileno. El ciclo será acompañado por conversaciones y foros que analizarán distintas perspectivas vinculadas a su filmografía. Diario Uchile Martes 2 de julio 2019 10:13 hrs. Compartir

Un ciclo de cine, que va más allá de las películas. Esa es la propuesta de la Cineteca Nacional del Centro Cultural La Moneda, actividad que busca reflexionar en torno a la filmografía de Silvio Caiozzi, a 40 años del estreno de Julio comienza en julio, una de sus obras clave. El programa incluye la exhibición de sus nueve películas y la realización de actividades relacionadas que proponen un diálogo interdisciplinario acerca del cine de Caiozzi, desde perspectivas sociológicas, antropológicas y filosóficas, y de la discusión sobre el patrimonio, entre otras temáticas. “Quisimos hacer un aporte presentando una retrospectiva de Caiozzi que abarcara la exhibición de sus películas y también la posibilidad de situarlas en temas de debate actual con aportes de profesionales de diferentes disciplinas. El cine de Caiozzi tiene mucho que proponer en discusiones vigentes, como el abuso de poder que se manifiesta en Julio comienza en julio, o la reflexión sobre el patrimonio que plantea una película como Cachimba”, explica la directora del CCLM, Beatriz Bustos Oyanedel. “Creo que todas las actividades que se están realizando por los 40 años de Julio comienza en julio son muy importantes. Por lo mismo no me queda más que agradecer a todas las instituciones que se han hecho parte de esta conmemoración como lo son el Centro Cultural La Moneda, La Cineteca Nacional y la Fundación Cultural de Providencia. Es una película emblemática y ciertamente me siento muy feliz con todo lo que está sucediedo. Pienso que la retrospectiva y todo el programa que ha organizado el CCLM son de verdad un lujo. Ojalá que la gente pueda disfrutar de estas instancias porque nos ayuda a todos a acercarnos mas a la cultura, a nuestra memoria y a nuestro patrimonio cinematográfico que sigue más vivo que nunca”, agrega el director Silvio Caiozzi. La programación incluye películas como A la sombra del sol (1974), Julio comienza en julio (1979), La luna en el espejo (1990), Coronación (2000), Cachimba (2004), Y de pronto el amanecer (2017), el documental Fernando ha vuelto, y los trabajos realizados por Caiozzi con el grupo Ictus La candelaria e Historia de un roble solo (ambas registradas en 1982). El programa de actividades comienza el jueves 4 a las 19:00 horas con la exhibición de La luna en el espejo (1990) que será acompañada por una conversación con Caiozzi, quien reflexionará en torno a la realización de esta cinta y su trabajo con José Donoso. El jueves 11 a las 19:00 horas se desarrolla Diálogo en el Centro: Marco Antonio de la Parra y Silvio Caiozzi, una conversación detrás de la cámara. El psiquiatra, escritor y dramaturgo reflexionará con Caiozzi acerca de sus motivaciones, su biografía y su obra. El jueves 18 a las 19:00 horas la propuesta es Diálogo en el Centro: Las goteras del patrimonio a 15 años de Cachimba. En este debate participan Silvio Caiozzi; Cecilia García Huidobro, directora Museo Violeta Parra; y Bárbara de Vos, ex directora Museo Histórico Nacional y consultora de proyectos culturales. La conversación será moderada por Beatriz Bustos Oyanedel, directora de CCLM. El jueves 25 a las 19 horas Diálogo en el Centro: Poder y Abuso a 40 años de Julio comienza en julio convoca a Silvio Caiozzi; José Andrés Murillo, doctor en Filosofía y Ciencias Políticas y director de la Fundación para la Confianza; y Manuel Antonio Garretón, sociólogo y doctor en Ciencias Sociales. También están contemplados Cine Foros en que se abordará el proceso de realización de filmes. El viernes 19 a las 19 horas se realizará el Cine Foro Archivo Ictus, con la exhibición de La candelaria e Historia de un roble solo, con una conversación entre Silvio Caiozzi y la actriz Delfina Guzmán. El martes 30 de julio desde las 18 horas se realizará una Celebración de Clausura, con la exhibición de Julio comienza en julio, Cine Foro con participación del director y de parte del elenco de la película. Imagen principal: La luna en el espejo (1990).

Un ciclo de cine, que va más allá de las películas. Esa es la propuesta de la Cineteca Nacional del Centro Cultural La Moneda, actividad que busca reflexionar en torno a la filmografía de Silvio Caiozzi, a 40 años del estreno de Julio comienza en julio, una de sus obras clave. El programa incluye la exhibición de sus nueve películas y la realización de actividades relacionadas que proponen un diálogo interdisciplinario acerca del cine de Caiozzi, desde perspectivas sociológicas, antropológicas y filosóficas, y de la discusión sobre el patrimonio, entre otras temáticas. “Quisimos hacer un aporte presentando una retrospectiva de Caiozzi que abarcara la exhibición de sus películas y también la posibilidad de situarlas en temas de debate actual con aportes de profesionales de diferentes disciplinas. El cine de Caiozzi tiene mucho que proponer en discusiones vigentes, como el abuso de poder que se manifiesta en Julio comienza en julio, o la reflexión sobre el patrimonio que plantea una película como Cachimba”, explica la directora del CCLM, Beatriz Bustos Oyanedel. “Creo que todas las actividades que se están realizando por los 40 años de Julio comienza en julio son muy importantes. Por lo mismo no me queda más que agradecer a todas las instituciones que se han hecho parte de esta conmemoración como lo son el Centro Cultural La Moneda, La Cineteca Nacional y la Fundación Cultural de Providencia. Es una película emblemática y ciertamente me siento muy feliz con todo lo que está sucediedo. Pienso que la retrospectiva y todo el programa que ha organizado el CCLM son de verdad un lujo. Ojalá que la gente pueda disfrutar de estas instancias porque nos ayuda a todos a acercarnos mas a la cultura, a nuestra memoria y a nuestro patrimonio cinematográfico que sigue más vivo que nunca”, agrega el director Silvio Caiozzi. La programación incluye películas como A la sombra del sol (1974), Julio comienza en julio (1979), La luna en el espejo (1990), Coronación (2000), Cachimba (2004), Y de pronto el amanecer (2017), el documental Fernando ha vuelto, y los trabajos realizados por Caiozzi con el grupo Ictus La candelaria e Historia de un roble solo (ambas registradas en 1982). El programa de actividades comienza el jueves 4 a las 19:00 horas con la exhibición de La luna en el espejo (1990) que será acompañada por una conversación con Caiozzi, quien reflexionará en torno a la realización de esta cinta y su trabajo con José Donoso. El jueves 11 a las 19:00 horas se desarrolla Diálogo en el Centro: Marco Antonio de la Parra y Silvio Caiozzi, una conversación detrás de la cámara. El psiquiatra, escritor y dramaturgo reflexionará con Caiozzi acerca de sus motivaciones, su biografía y su obra. El jueves 18 a las 19:00 horas la propuesta es Diálogo en el Centro: Las goteras del patrimonio a 15 años de Cachimba. En este debate participan Silvio Caiozzi; Cecilia García Huidobro, directora Museo Violeta Parra; y Bárbara de Vos, ex directora Museo Histórico Nacional y consultora de proyectos culturales. La conversación será moderada por Beatriz Bustos Oyanedel, directora de CCLM. El jueves 25 a las 19 horas Diálogo en el Centro: Poder y Abuso a 40 años de Julio comienza en julio convoca a Silvio Caiozzi; José Andrés Murillo, doctor en Filosofía y Ciencias Políticas y director de la Fundación para la Confianza; y Manuel Antonio Garretón, sociólogo y doctor en Ciencias Sociales. También están contemplados Cine Foros en que se abordará el proceso de realización de filmes. El viernes 19 a las 19 horas se realizará el Cine Foro Archivo Ictus, con la exhibición de La candelaria e Historia de un roble solo, con una conversación entre Silvio Caiozzi y la actriz Delfina Guzmán. El martes 30 de julio desde las 18 horas se realizará una Celebración de Clausura, con la exhibición de Julio comienza en julio, Cine Foro con participación del director y de parte del elenco de la película. Imagen principal: La luna en el espejo (1990).