e9e814b295

07ddc2398a

Nacional Política Diputado Saffirio acusa a ministro Larraín de ocultar información sobre maltratos en Sename El parlamentario aseguró que tanto el secretario de Estado como el fiscal nacional, Jorge Abbott, tenían conocimiento de un informe de la PDI que da cuenta de una serie de vulneraciones y falencias en los centros del Sename, sin embargo, habrían ocultado la información. Los hechos no se han investigado ni se tiene responsables por los maltratos a menores que denuncia el documento. Diario UChile Martes 2 de julio 2019 20:49 hrs. Compartir

El diputado René Saffirio criticó en duros términos al fiscal nacional, Jorge Abbott, y al ministro de Justicia, Hernán Larraín, por, según indicó, haber ocultado un informe de la Policía de Investigaciones que evidencia graves vulneraciones a menores atendidos por el Sename o sus organismos colaboradores. El informe consta de 28 tomos de registros y antecedentes recopilados en 240 centros, y fue entregado en junio de 2018 directamente a ambas autoridades. Sin embargo, el diputado Saffirio acusó que ni Abbott ni el ministro Larraín quisieron difundir la información. El texto realizado por la PDI revela, entre otras cosas, que el 45 por ciento de los centros no cumple con los estándares mínimos establecidos por el Sename, que el 77 por ciento no tiene protocolo ante desajustes conductuales, el 72 por ciento no tiene protocolo frente a la muerte de niños, y que un 88 por ciento registra abuso físico o sexual, y maltrato. Los datos corresponden al año 2017 y al primer trimestre de 2018, en el que se constató la muerte de 32 niños y adultos. El diputado René Saffirio criticó que con el ocultamiento de esta información, no se ha podido garantizar justicia para los menores violentados. “Llama profundamente la atención el que el Ministerio Público no haya dicho nada durante un año respecto de formalizaciones más allá de las habidas en la muerte de Lissette Villa, en consecuencia, es por decir a lo menos extraño que, habiéndose investigado 878 muertes de un total de 1313, no haya formalizaciones, no haya responsables”, dijo. Agregó que “si no sabemos dónde están sepultados sus cuerpos tampoco podemos pedir que se exhumen sus cuerpos porque podemos, razonablemente, pensar que esos cuerpos también fueron materia de tráfico de órganos que no ha podido acreditarse por la opacidad con que se ha actuado en esta investigación”. El período en que este documento no se dio a conocer corresponde al mismo en que el Congreso discutió el aporte adicional de 10 mil millones de pesos a los Organismos Colaboradores de Sename (OCAS). Según indicó el parlamentario, con esta información el debate habría tenido otro tono. “Si esta información hubiera estado sobre la mesa de la Comisión de Constitución de la Cámara y del Senado y en la Sala en el debate, probablemente ese proyecto no se habría aprobado”, explicó. Ante las acusaciones, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, aseguró que el diputado “hace afirmaciones que no tienen nada que ver con la realidad ni con la verdad”. “El ministerio de Justicia y Derechos Humanos no ha recibido ningún informe de la Policía de Investigaciones ni de ningún otro organismo similar referido a la situación que se hizo de una investigación en el Sename. Es falso lo que dice el diputado Saffirio”, respondió el secretario de Estado, agregando que el parlamentario fue muy irresponsable en sus declaraciones.

El diputado René Saffirio criticó en duros términos al fiscal nacional, Jorge Abbott, y al ministro de Justicia, Hernán Larraín, por, según indicó, haber ocultado un informe de la Policía de Investigaciones que evidencia graves vulneraciones a menores atendidos por el Sename o sus organismos colaboradores. El informe consta de 28 tomos de registros y antecedentes recopilados en 240 centros, y fue entregado en junio de 2018 directamente a ambas autoridades. Sin embargo, el diputado Saffirio acusó que ni Abbott ni el ministro Larraín quisieron difundir la información. El texto realizado por la PDI revela, entre otras cosas, que el 45 por ciento de los centros no cumple con los estándares mínimos establecidos por el Sename, que el 77 por ciento no tiene protocolo ante desajustes conductuales, el 72 por ciento no tiene protocolo frente a la muerte de niños, y que un 88 por ciento registra abuso físico o sexual, y maltrato. Los datos corresponden al año 2017 y al primer trimestre de 2018, en el que se constató la muerte de 32 niños y adultos. El diputado René Saffirio criticó que con el ocultamiento de esta información, no se ha podido garantizar justicia para los menores violentados. “Llama profundamente la atención el que el Ministerio Público no haya dicho nada durante un año respecto de formalizaciones más allá de las habidas en la muerte de Lissette Villa, en consecuencia, es por decir a lo menos extraño que, habiéndose investigado 878 muertes de un total de 1313, no haya formalizaciones, no haya responsables”, dijo. Agregó que “si no sabemos dónde están sepultados sus cuerpos tampoco podemos pedir que se exhumen sus cuerpos porque podemos, razonablemente, pensar que esos cuerpos también fueron materia de tráfico de órganos que no ha podido acreditarse por la opacidad con que se ha actuado en esta investigación”. El período en que este documento no se dio a conocer corresponde al mismo en que el Congreso discutió el aporte adicional de 10 mil millones de pesos a los Organismos Colaboradores de Sename (OCAS). Según indicó el parlamentario, con esta información el debate habría tenido otro tono. “Si esta información hubiera estado sobre la mesa de la Comisión de Constitución de la Cámara y del Senado y en la Sala en el debate, probablemente ese proyecto no se habría aprobado”, explicó. Ante las acusaciones, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, aseguró que el diputado “hace afirmaciones que no tienen nada que ver con la realidad ni con la verdad”. “El ministerio de Justicia y Derechos Humanos no ha recibido ningún informe de la Policía de Investigaciones ni de ningún otro organismo similar referido a la situación que se hizo de una investigación en el Sename. Es falso lo que dice el diputado Saffirio”, respondió el secretario de Estado, agregando que el parlamentario fue muy irresponsable en sus declaraciones.