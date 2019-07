La leyenda Venus Williams cae en Wimbledon ante una niña de ¡15 años!

La tenista estadounidense Venus Williams cedió hoy en la primera ronda del torneo británico de Wimbledon ante su joven connacional Cori Gauff, de solo 15 años, por un doble 6-4.

El ímpetu de Gauff frenó todas las opciones de la veterana Williams, de 39 años y cinco veces campeona del tercer Grand Slam de la temporada, en las campañas 2000, 2001, 2005, 2007 y 2008.

