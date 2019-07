8bad6d5663

47778965f6

Educación “Inaceptable”: Apoderados y políticos rechazan anuncio de cierre del Instituto Nacional Las declaraciones del alcalde de Santiago no dejaron indiferentes a nadie. Mientras los apoderados exigen explicaciones y anuncian recursos en caso de concretarse la medida, diputados y senadores rechazan el anuncio de Felipe Alessandri. Diario Uchile Viernes 5 de julio 2019 11:23 hrs. Compartir

En el marco de un seminario de gestión comunal en Temuco, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, señaló que espera que en la reunión fijada para el lunes 8 con la comunidad escolar del Instituto Nacional se logre un acuerdo para reanudar las clases en el emblemático liceo, de lo contrario “con la misma tranquilidad con la que estoy hablando, lo voy a cerrar y se acabaron 205 años de historia”, aseguró el jefe comunal según consigna El Mercurio. Y las reacciones ante tales declaraciones no se hicieron esperar. Judy Valdés, presidenta del Centro de Padres y Apoderados del Instituto Nacional expresó la molestia generalizada de los apoderados y aseguró que la medida anunciada por Alessandri es absolutamente inviable. “Si él lo llega a hacer, tenemos ya muchos abogados dispuestos a defender al Instituto Nacional, ex alumnos, apoderados, políticos. Y por lo tanto, no creo que se arriesgue”. Asimismo de parte de los diputados se he entregado una crítica generalizada a las palabras del jefe comunal. La diputada comunista, Camila Vallejo, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara Baja señaló no entender los dichos de Alessandri, toda vez que el cierre de una institución educacional con la envergadura del Instituto Nacional importaría una “carga histórica”. Alcalde Alessandri no sólo ha sido incapaz de resolver los conflictos sino que busca agudizarlos. Ahora amenaza con cerrar Instituto Nacional. Inaceptable forma de gobierno y alcalde de enfrentar los problemas. Ese es el ejemplo matonesco que le estamos dando a los niños y niñas? — Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) 5 de julio de 2019 Por su parte, el senador RN, Manuel José Ossandon también rechazó los dichos del alcalde de santiago y señaló que lo del Instituto Nacional es una pelea que hay que dar hasta el final. “No hay que bajar la bandera nunca, el Instituto Nacional tiene que estar arriba y el sentido común va a primar”. El histórico liceo ubicado en el centro de Santiago adelantó sus vacaciones de invierno por decisión del alcalde Felipe Alessandri que justificó la resolución por las movilizaciones de los estudiantes al interior del establecimiento. En este periodo, según manifestó el jefe comunal, la municipalidad realizó“el mejoramiento de los baños, el borrado de grafitis y la instalación de cámaras en la periferia del instituto”.

En el marco de un seminario de gestión comunal en Temuco, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, señaló que espera que en la reunión fijada para el lunes 8 con la comunidad escolar del Instituto Nacional se logre un acuerdo para reanudar las clases en el emblemático liceo, de lo contrario “con la misma tranquilidad con la que estoy hablando, lo voy a cerrar y se acabaron 205 años de historia”, aseguró el jefe comunal según consigna El Mercurio. Y las reacciones ante tales declaraciones no se hicieron esperar. Judy Valdés, presidenta del Centro de Padres y Apoderados del Instituto Nacional expresó la molestia generalizada de los apoderados y aseguró que la medida anunciada por Alessandri es absolutamente inviable. “Si él lo llega a hacer, tenemos ya muchos abogados dispuestos a defender al Instituto Nacional, ex alumnos, apoderados, políticos. Y por lo tanto, no creo que se arriesgue”. Asimismo de parte de los diputados se he entregado una crítica generalizada a las palabras del jefe comunal. La diputada comunista, Camila Vallejo, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara Baja señaló no entender los dichos de Alessandri, toda vez que el cierre de una institución educacional con la envergadura del Instituto Nacional importaría una “carga histórica”. Alcalde Alessandri no sólo ha sido incapaz de resolver los conflictos sino que busca agudizarlos. Ahora amenaza con cerrar Instituto Nacional. Inaceptable forma de gobierno y alcalde de enfrentar los problemas. Ese es el ejemplo matonesco que le estamos dando a los niños y niñas? — Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) 5 de julio de 2019 Por su parte, el senador RN, Manuel José Ossandon también rechazó los dichos del alcalde de santiago y señaló que lo del Instituto Nacional es una pelea que hay que dar hasta el final. “No hay que bajar la bandera nunca, el Instituto Nacional tiene que estar arriba y el sentido común va a primar”. El histórico liceo ubicado en el centro de Santiago adelantó sus vacaciones de invierno por decisión del alcalde Felipe Alessandri que justificó la resolución por las movilizaciones de los estudiantes al interior del establecimiento. En este periodo, según manifestó el jefe comunal, la municipalidad realizó“el mejoramiento de los baños, el borrado de grafitis y la instalación de cámaras en la periferia del instituto”.