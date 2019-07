4932d28565

Política Senador Latorre: "Los que llaman a la unidad de la oposición tienen que predicar con el ejemplo" El senador por la región de Valparaíso, Juan Ignacio Latorre, analizó el actual escenario de la oposición en la Cámara Alta, desde donde se inició un proceso de entendimiento en torno a ciertos "mínimos comunes". Al respecto, el legislador indicó que dada la correlación de fuerzas en el Senado es posible sostener acuerdos "al menos, en algunos proyectos estratégicos". Montserrat Rollano Viernes 5 de julio 2019 18:52 hrs.

Varios han sido los intentos de la oposición por establecer una articulación tanto política como legislativa. Reuniones, mesas técnicas, comisiones y declaraciones conjuntas han abundado durante el último año, sin embargo, ninguna de estas instancias ha prosperado, muy por el contrario, iniciativas claves del Gobierno han sido aprobadas en general por la Cámara de Diputados con votos de parlamentarios del sector. Frente a esto, desde el Senado optaron por formalizar una idea que se venía trabajando desde hace algún tiempo y que apunta a establecer una coordinación legislativa permanente respecto de algunos “mínimos comunes”. Entre ellos, destacan el rechazo a la reintegración en materia tributaria, así como a la reducción del número de parlamentarios; la necesidad de incorporar solidaridad en la reforma previsional y avanzar hacia la creación de un seguro único de salud. En conversación con Radio Universidad de Chile, el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, destacó la realización de esta instancia y se mostró confiado respecto de sostener acuerdos en relación a proyectos estratégicos del Ejecutivo, los que, a su juicio, son regresivos y constituyen un retroceso. “Al existir una correlación de fuerzas de 24 senadores de oposición que somos mayoría- en teoría- ante la derecha, pese a la diversidad que hay, mi hipótesis es que puedan ser más consistentes los acuerdos a los que lleguemos y, hasta ahora, en este casi año y medio no ha habido una instancia así, del conjunto de senadores de oposición de intentar, explícitamente, llegar a mínimos comunes”. Desde esa perspectiva, el legislador recalcó que “cuando uno es oposición no tiene el sartén por el mango de las propuestas que le gustaría realizar, porque muchas de éstas requieren gasto público”, pero que de igual forma afinarán los puntos expuestos en el documento elaborado el pasado jueves. Uno de ellos dice relación con la posibilidad de que los trabajadores elijan a la entidad que administre la totalidad de la cotización, vale decir, el 14 por ciento. Asimismo, se propone que éstos fondos sean gestionados en base a la solidaridad inter e intra generacional. “Esa es la discusión de fondo que se quiere instalar; creemos en la libertad de elección, bueno, abramos el debate sobre el 14 por ciento y no un solo sobre un porcentaje acotado. Pero además, creo que acá de lo que es importante discutir de fondo que tal vez no quedó del todo reflejado en el documento, es que no basta simplemente con aumentar la cotización al 14 por ciento y mantener la pura lógica de capitalización individual, acá se necesita introducir un pilar de seguridad social”. El senador por la región de Valparaíso cuestionó la forma en la que algunos dirigentes partidarios de oposición han llevado adelante negociaciones que van en la línea contraria de la unidad del sector. “Ese problema está y yo creo es, más bien, un afán de figuración de los presidentes de los partidos, de una pugna de poder interno, de ciertas lineas políticas que se sostienen internamente con el apoyo de algunos parlamentarios y de cierto posicionamiento de cara a las próximas elecciones. Está todo eso en juego pero, finalmente, eso le hace daño a una coordinación opositora unitaria, o sea, los que llaman a la unidad de la oposición tienen que predicar con el ejemplo”. Uno de los temas que no está contenido en la declaración de las bancadas de oposición, pero que de igual forma se abordó en la cita, fue la necesidad de tener una nueva Constitución. Al respecto, el senador Latorre señaló que hay un consenso transversal en esta materia desde la Democracia Cristiana hasta el Frente Amplio, aunque hay diferencias sobre el mecanismo, las que para un sector de la oposición todavía no están zanjadas.

