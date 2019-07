de65994c8f

Marcelo Díaz (PS): "Espero que esta dirección recapacite y dé un paso al costado" Este lunes se constituyó la mesa directiva del Comité Central y se espera que el próximo miércoles se lleve a cabo la primera reunión que debería tener entre sus temas principales las posibles soluciones a la crisis interna de la tienda. Marcelo Díaz insiste en que lo que corresponde es que Elizalde y sus compañeros den un paso al costado y que se instale una dirigencia de consenso. Diario Uchile Lunes 8 de julio 2019 17:33 hrs.

Los días pasan y la crisis del Partido Socialista no parece amainar. Este sábado, el comité Central volvió a elegir a Álvaro Elizalde como presidente de la colectividad, lo que lejos de dejar atrás los conflictos internos, la decisión agudizó el quiebre interno y la ruptura de relaciones históricas entre militantes y los denominados “lotes”. Para el apoderado de lista que se enfrentó a Elizalde por la conducción de la tienda, el diputado Marcelo Díaz, analizó la situación actual de la colectividad en conversación con nuestro noticiario Radioanálisis. El parlamentario señaló que para ellos, como disidencia hay una sensación de tristeza y dolor por la crisis del partido, sin embargo, ello no les impide negarla. “Creo que lo que vivimos el sábado es la expresión de un modo en que ha sido conducido el partido estos dos años: sin debate, asfixiando la deliberación interna y sin respeto de la institucionalidad, pero invocándola. ¿Qué más razonable que un Comité Central que elige a su mesa, reflexione sobre la situación política del país o del propio partido, sobre todo en una crisis como esta, antes de decidir quién es la persona más indicada para conducir el partido?. Para Díaz el problema radica en que el sector encabezado por el senador Elizalde no quiere aceptar la existencia de esta crisis profunda y la importancia de reflexionar sobre ella. “Les ofrecimos que Maya diera un paso al costado y que ellos buscaran un nombre que diera unidad al partido, cosa que ni Elizalde ni Santander generan, sin embargo ellos siguen pensando que el problema es que la minoría no quiere reconocer a la mayoría y que no ven que la dirección del partido tiene una responsabilidad directa en el escándalo que nos golpea, porque debiendo haber hecho más, no solo no lo hizo, sino que toleró y consintió en que esa red clientelar siguiera operando y que hoy tenga más presencia que antes”. Consultado respecto de a qué se puede atribuir la falta de entendimiento que él imputa a la actual dirección del PS, Díaz apuntó a la mantención de una red clientelar, cuyo propósito es el “hacerse con el control del partido al precio que sea, sin que importe la reflexión política”. Respecto de la información que señala que la directiva del comité central habría “guardado” los cupos a la disidencia, el diputado por el distrito 7 fue enfático al señalar que la ley exige la integración de las minorías. “Por lo tanto no se pueden llenar esos cupos, ni ahora ni después. nosotros no vamos a integrar esta mesa, espero que esta dirección recapacite y de un paso al costado y permita elegir una mesa de unidad que se haga cargo de la crisis. No hay solución a esta crisis con esta dirección, porque ellos son los responsables. Hay que elegir una directiva que tenga la voluntad y la confianza de todos para hacer los cambios que hay que hacer”. El presidente del Partido Socialista Álvaro Elizalde, este lunes, hizo un llamado a sus detractores a centrar el debate interno en las ideas y dejar atrás la pelea por el poder. Además señaló que la controversia generada a partir de las irregularidades en el padrón electoral es un tema superado.

