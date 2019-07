60ff171413

Paro Docente: nueva propuesta del Mineduc será votada el miércoles Los términos de la propuesta no fueron revelados por ninguna de las partes. Los profesores están a la espera del documento oficial emanado del Ministerio para discutirlo y luego proceder a la votación general. Diario Uchile Lunes 8 de julio 2019 12:38 hrs.

Una nueva reunión protagonizada por el presidente del Colegio de Profesores y la titular de Eduacación, Marcela Cubillos, tuvo lugar la mañana de este lunes en dependencias del MINEDUC. Luego de más de tres horas, los profesores recibieron una nueva propuesta de negociación con el objeto de finalizar la paralización que ya cumple cinco semanas. “Hay que prepararse para el próximo miércoles, les pido que esperemos entonces, pues hay que someter a consideración de la gente la respuesta que nos va a dar el Ministerio, que no me voy a referir a su contenido hasta no tener la respuesta formal. Hubo propuestas nuevas” aseguró el dirigente del magisterio a la salida de la cita. COMENZÓ REUNIÓN ENTRE EL MAGISTERIO Y EL MINEDUC @ColegioProfes @Mineduc #FuerzaProfes #YoApoyoElParoDocente #ArribaProfes pic.twitter.com/Nv4w6ILUhq — Colegio de Profesores de Chile (@ColegioProfes) 8 de julio de 2019 El dirigente señaló, previo a la reunión, que los docentes analizarán con calma las propuestas del gobierno, una vez que éstas lleguen en un documento con las formalidades correspondientes. “Tal como hemos hecho en todas las reuniones, nosotros no nos vamos a referir mientras no nos llegue una carta oficial, formal, por escrito, con firma y timbre y todo lo que corresponde”. La cita entre la ministra Cubillos y el presidente del Colegio de Profesores se organizó mediante una llamada personal de la secretaria de Estado al dirigente y se verificó pese a que el Gobierno había anunciado que no iniciaría nuevas conversaciones con los docentes mientras no se reanudaran las clases.

