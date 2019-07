d179828de4

Cultura CorpArtes recibe a la Orquesta Sinfónica en un concierto con obras de Mahler y Tchaikovsky Bajo la dirección del destacado maestro venezolano Rodolfo Saglimbeni y con la participación del barítono uruguayo Alfonso Mujica, la orquesta presentará Canciones de un caminante y el primer movimiento de la Sinfonía N° 10 de Mahler, además de la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky. Diario Uchile Martes 9 de julio 2019 10:14 hrs.

La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile regresa al escenario de CorpArtes el sábado 13 de julio a las 19:40 horas, para ofrecer un concierto con obras de dos compositores fundamentales de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. Se trata del alemán Gustav Mahler, de quien interpretará Canciones de un caminante y el primer movimiento de su Sinfonía N° 10, junto con una creación del reconocido músico ruso, Piotr Ilich Tchaikovsky, de quien el público podrá escuchar su Sinfonía N° 5. El concierto contará con la dirección del maestro Rodolfo Saglimbeni, quien estuvo a cargo de los conciertos que la Sinfónica ofreció durante el pasado mes de enero, tanto en Santiago como en Viña del Mar y Frutillar. Formado en la Real Academia de Música de Londres, ha recibido numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera, siendo galardonado con la Orden “Waraira Repano” de la Alcaldía de Caracas y la Orden “José Félix Ribas”. Asimismo, le fue adjudicado el título honorario ARAM (Associate of the Royal Academy of Music) por la Real Academia de Música de Londres. En 2014 fue nombrado por el Gobierno de Italia como “Caballero de la Orden de la Estrella de Italia”, por los logros adquiridos en el campo de las ciencias, las letras y las artes. Saglimbeni estará a cargo de un programa que comenzará con Canciones de un caminante, un ciclo de cuatro piezas compuestas por Gustav Mahler entre 1883 y 1885, inspiradas en el término de una relación amorosa que sostuvo con la cantante Johanna Richter. Creadas en primera instancia para voz y piano, fueron orquestadas pocos años después por el propio Mahler, quien también estuvo a cargo de los textos, los que serán interpretados por el cantante barítono uruguayo, Alfonso Mujica. Cultor de la ópera, el oratorio, la zarzuela y el lied, el interés de Mujica por los compositores y la cuidada elección de su repertorio lo han llevado por todos los autores, con una especial parada precisamente en la obra del compositor alemán Gustav Mahler, con la que debutó en el Teatro Colón de Buenos Aires y que también cantó en Uruguay, Brasil, Guatemala y República del Salvador. El programa continuará con el primer movimiento de la Sinfonía Nº 10 en Fa sostenido mayor, la que comenzó a ser trabajada durante el verano europeo de 1910. Sin embargo, la obra quedó inconclusa debido a que la debilitada salud del compositor empeoró, falleciendo poco después, el 18 de mayo de 1911. No obstante, Mahler alcanzó a finalizar el primer movimiento, Adagio, y algunos esbozos generales de los otros cuatro. La cita musical culminará con la Sinfonía N° 5 en Mim op. 64 de Piotr Ilyich Tchaikovsky, obra en la que el compositor aborda como temática el destino personal, hablando de su propia fe y empleando el entonces misterioso “xxx”, el que usaba en sus escritos personales para referirse a su entonces castigada y mal mirada homosexualidad. Las entradas para el concierto en Fundación CorpArtes están disponibles a través del sistema Ticketplus, con valores que van desde los $15.000 a los $42.000, y descuentos de 25% para estudiantes y adultos mayores, entre otros. Más información aquí.

