Defensa de Humberto Oviedo solicita su "libertad inmediata" ante la Corte Suprema En el contexto de los alegatos por los recursos de amparo que la defensa del uniformado presentó ante la Corte Suprema, su abogado Gonzalo Rodríguez señaló que la detención instruida por la ministra Rutherford fue arbitraria. Claudio Medrano Martes 9 de julio 2019 15:42 hrs.

Este martes se desarrollaron los alegatos en la Corte Suprema por los recursos de amparo que presentó la defensa del excomandante en Jefe del Ejército, Humberto Oviedo, quien se encuentra procesado por malversación de fondos públicos por una suma superior a los cuatro mil quinientos millones de pesos. Luego de los alegatos, el abogado defensor del uniformado, Gonzalo Rodríguez, se refirió a la petición que efectuaron a los ministros de la Corte Suprema “Cuando mi representado es citado, detenido y sometido a proceso en una causa que está suspendida por una ministra que no entiende eso y que no respeta esa resolución, no tengo otra alternativa que, de facto, pedirle resoluciones y que se declare incompetente”. Rodríguez descartó además que el pronunciamiento del Tribunal Constitucional se trate de una maniobra dilatoria y calificó la orden de detención emanada de la ministra en visita, Romy Rutherford, de “irregular, ilegal y arbitraria”. Por su parte, la representante del Consejo de Defensa del Estado, María Inés Horwitz, se refirió a las razones de la entidad para solicitar que se rechacen los amparos, “esta parte no solamente ha pedido el rechazo de la apelación de los amparos, que ya fueron rechazados por la Corte Marcial en forma contundente, sino que además adopte las medidas que sean necesarias para poder esclarecer la situación actual de la señora ministra en visita en cuanto a sus atribuciones juridiccionales”. Recordemos que el pasado lunes, la ministra en visita Romy Rutherford envió un oficio al TC para que aclare la suspensión de la investigación en contra de Oviedo “involucra toda la causa o solamente la arista empresas de turismo”. Respecto de la resolución de la Corte Suprema sobre los recursos de amparo presentados por la defensa de Humberto Oviedo, se espera que los ministros den a conocer su decisión dentro de esta semana.

