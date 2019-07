85da1044f1

14df842945

Educación Nacional Política Paro de profesores: la votación que pone a prueba la oferta del Gobierno y el liderazgo de Aguilar El presidente del Magisterio reafirmó que este miércoles se votará la nueva oferta del Ministerio de Educación. Aunque el documento no deja conformes a los representantes del gremio, su máximo representante ha dicho que se debe deponer el paro como parte de una estrategia, para no desgastar innecesariamente el movimiento. Rodrigo Fuentes Martes 9 de julio 2019 20:36 hrs. Compartir

Este martes, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, recalcó que el llamado que hizo el lunes para deponer el paro docente no significa algo negativo para el sector. Esto, pese a que la nueva propuesta de Gobierno no dejó para nada conformes a la mesa directiva. De los tres puntos que seguían en discusión, el Ministerio de Educación (Mineduc) ofreció la creación de una “nueva asignación para las profesoras de educación diferencial”, que consiste en 45 mil pesos trimestrales (15 mil mensual), dejando fuera del pago a las educadoras de párvulos. Respecto de la deuda histórica, el Ejecutivo anunció una mesa de trabajo que comenzará en agosto y se prolongará por un año. Sobre la titularidad de horas en extensión, el Ministerio propuso un proyecto de ley que sería enviado el 17 de julio con discusión inmediata. En esa línea, el máximo representante del gremio docente, Mario Aguilar, aseguró que lo que lograron construir se debe cuidar, evitando el desgaste del movimiento, tal como –precisó- lo pretende hoy el Gobierno. “Alguna gente me dijo para qué das opinión, para no quemarse, para no arriesgar, pero yo creo que como dirigente responsable y que no está haciendo cálculos políticos ni de otro tipo, yo no dormiría bien ni quedaría mi conciencia tranquila si no doy mi opinión sobre la suerte de nuestro gremio, nuestro movimiento. Y a mí me parece que a este movimiento hay que cuidarlo, no podemos permitir que vaya al desgaste, a una verdadera carnicería, como quiere este Gobierno y también algunos sectores de oposición”, afirmó. Dentro de la propuesta del Ejecutivo, no se menciona modificación alguna a la malla curricular: Historia y Educación Física será un ramo electivo para terceros y cuartos medios a partir del próximo año. Sobre la medida, Mario Aguilar prometió que se opondrán desde el plano judicial y que apuntarán a revertir la decisión de la Ministra marcela Cubillos ante la Contraloría y el Congreso. “Es muy difícil sostener un paro por seis semanas, muy desgastante, mucha la presión recibida, nuestros colegas ya empiezan a recibir amenazas y, por lo tanto, en nuestra opinión este es el momento de tomar lo que se conquistó, que no nos deja conformes, y reorganizar la lucha, esto no es abandonar la lucha”, subrayó. En caso de que las bases no sigan la línea de Aguilar y rechacen la propuesta de Gobierno, la autoridad docente indicó que ante esa eventualidad se planteará una nueva estrategia para negociar los puntos de disconformidad. Sin embargo, el presidente del gremio aseguró que muy poco sacarían al Ejecutivo de cara a una nueva etapa en el proceso de movilizaciones. “Si se vota por seguir la movilización nacional, hay que levantar aún más para lograr conseguir algo más del Gobierno, lo que, a nuestro juicio, es extremadamente complejo. Pero si esa es la decisión de mis colegas, tendremos que estudiar la situación y ver la mejor manera de llevarlo a cabo, sería difícil, pero tendríamos que hacerlo, porque si esa es la disposición lo vamos a asumir, no vamos a eludir nuestra responsabilidad”, argumentó. La consulta nacional a las bases que realizará este miércoles durante la mañana y de forma presencial, lo que significará, además de la manifestación de los docentes, una evaluación a la gestión que ha hecho Mario Aguilar en la conducción del gremio. Mesa directiva que, por normativa interna, no podrá repostularse a la máxima representación del gremio, elección que se realizará en los próximos meses.

Este martes, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, recalcó que el llamado que hizo el lunes para deponer el paro docente no significa algo negativo para el sector. Esto, pese a que la nueva propuesta de Gobierno no dejó para nada conformes a la mesa directiva. De los tres puntos que seguían en discusión, el Ministerio de Educación (Mineduc) ofreció la creación de una “nueva asignación para las profesoras de educación diferencial”, que consiste en 45 mil pesos trimestrales (15 mil mensual), dejando fuera del pago a las educadoras de párvulos. Respecto de la deuda histórica, el Ejecutivo anunció una mesa de trabajo que comenzará en agosto y se prolongará por un año. Sobre la titularidad de horas en extensión, el Ministerio propuso un proyecto de ley que sería enviado el 17 de julio con discusión inmediata. En esa línea, el máximo representante del gremio docente, Mario Aguilar, aseguró que lo que lograron construir se debe cuidar, evitando el desgaste del movimiento, tal como –precisó- lo pretende hoy el Gobierno. “Alguna gente me dijo para qué das opinión, para no quemarse, para no arriesgar, pero yo creo que como dirigente responsable y que no está haciendo cálculos políticos ni de otro tipo, yo no dormiría bien ni quedaría mi conciencia tranquila si no doy mi opinión sobre la suerte de nuestro gremio, nuestro movimiento. Y a mí me parece que a este movimiento hay que cuidarlo, no podemos permitir que vaya al desgaste, a una verdadera carnicería, como quiere este Gobierno y también algunos sectores de oposición”, afirmó. Dentro de la propuesta del Ejecutivo, no se menciona modificación alguna a la malla curricular: Historia y Educación Física será un ramo electivo para terceros y cuartos medios a partir del próximo año. Sobre la medida, Mario Aguilar prometió que se opondrán desde el plano judicial y que apuntarán a revertir la decisión de la Ministra marcela Cubillos ante la Contraloría y el Congreso. “Es muy difícil sostener un paro por seis semanas, muy desgastante, mucha la presión recibida, nuestros colegas ya empiezan a recibir amenazas y, por lo tanto, en nuestra opinión este es el momento de tomar lo que se conquistó, que no nos deja conformes, y reorganizar la lucha, esto no es abandonar la lucha”, subrayó. En caso de que las bases no sigan la línea de Aguilar y rechacen la propuesta de Gobierno, la autoridad docente indicó que ante esa eventualidad se planteará una nueva estrategia para negociar los puntos de disconformidad. Sin embargo, el presidente del gremio aseguró que muy poco sacarían al Ejecutivo de cara a una nueva etapa en el proceso de movilizaciones. “Si se vota por seguir la movilización nacional, hay que levantar aún más para lograr conseguir algo más del Gobierno, lo que, a nuestro juicio, es extremadamente complejo. Pero si esa es la decisión de mis colegas, tendremos que estudiar la situación y ver la mejor manera de llevarlo a cabo, sería difícil, pero tendríamos que hacerlo, porque si esa es la disposición lo vamos a asumir, no vamos a eludir nuestra responsabilidad”, argumentó. La consulta nacional a las bases que realizará este miércoles durante la mañana y de forma presencial, lo que significará, además de la manifestación de los docentes, una evaluación a la gestión que ha hecho Mario Aguilar en la conducción del gremio. Mesa directiva que, por normativa interna, no podrá repostularse a la máxima representación del gremio, elección que se realizará en los próximos meses.