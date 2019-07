d179828de4

Internacional Perú dispone distribución gratuita de la píldora del día después La Justicia peruana ordenó al Ministerio de Salud distribuir de manera gratuita la píldora del día siguiente, un avance importante en cuanto a derechos de las mujeres, especialmente para aquellas que viven en las zonas más desfavorecidas. RFI Martes 9 de julio 2019 8:29 hrs.

A partir de ahora las mujeres peruanas tendrán acceso gratuito a la píldora del día siguiente, un anticonceptivo oral de emergencia. El poder judicial de Perú ordenó al Ministerio de Salud su distribución en todos los centros del país. De esta manera, la pastilla, que retrasa la ovulación y por lo tanto no es una píldora abortiva, podrá evitar embarazos no deseados especialmente en las zonas más desfavorecidas del país. “Esta pastilla va a poder, sobre todo, prevenir embarazos no deseados productos de violaciones. Esta píldora es bastante necesaria en los lugares más pobres del Perú, donde las mujeres sufren mucho más violencia sexual, y no tienen recursos para poder comprar una píldora”, explica Graciela Tiburcio, presidenta de Amnistía Internacional Perú. Cabe destacar que hasta ahora no había un abastecimiento adecuado de esta píldora. “Hay lugares en el Perú, sobre todo en zonas rurales, en zonas alejadas, donde uno o no encuentra, o hay muy pocas pastillas anticonceptivas de emergencia, y además, en muchos lugares, a pesar de que ya es obligatorio y que den gratuitamente la píldora, no dan información, hacen una objeción de conciencia ‘no regulada’. Tenemos que lograr que la gente sepa que es un derecho”, comenta María Ysabel Cedano, directora de Demus, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer. En el Perú, se producen unos 376.000 abortos al año, muchos de ellos en condiciones de riesgo, puesto que el aborto es ilegal en este país, salvo cuando hay riesgo para la vida de la mujer.

