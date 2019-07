d179828de4

Vigilia lesbofeminista en Radio U.de Chile releva necesidad de justicia en crímenes de odio Este martes 9 de julio se conmemora el día de la Visibilidad lésbica en Chile y nuestra emisora junto a la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio realizaron una vigilia radial que finalizó a la medianoche. La consigna principal que mueve a las agrupaciones este año es el exigir justicia en los casos de violencia contra mujeres lesbianas. Martes 9 de julio 2019

Este martes 9 de julio, se conmemora el Día de la Visibilidad Lésbica, en recuerdo de la artista y escultora Mónica Briones, asesinada en 1984 por su orientación sexual. Durante tres horas y en la previa a esta fecha, la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio y Radio Universidad de Chile se unieron anoche para realizar una “maratón radial” que contó con numerosas invitadas, panelistas y entrevistas. En una conmemoración que, para este 2019, las agrupaciones lesbofeministas prepararon con un especial énfasis en exigir justicia en los casos de violencia contra mujeres lesbianas. Erika Montecinos y Carola Pérez se encargaron de la conducción en la primera parte de esta transmisión especial y, en el segundo bloque, Vicky Quevedo junto a la productora periodística de Radio Universidad de Chile, Tania González. Con la presencia de comunicadoras e integrantes de Radio Humedales, entre ellas, Zicri Orellana, comentaron en el primer panel sobre la incidencia lesbofeminista en los territorios. Por su parte, Nicole Rojas, socióloga e integrante de la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, comentó los alcances del “Estudio ser Lesbiana en Chile” considerando el contexto y el pasado reciente que ha vivido la sociedad chilena. “Imagínense que eso pasa en el Gran Santiago, en esta lógica de la capital. Hay estudios que indican que hay un desfase cultural entre la capital y las regiones que va entre 15 a 17 años, entonces el peso de la dictadura en Chile, el de la cultura de la servidumbre, del hacendado sigue estando presente”. Durante el último tiempo se han generado una serie de ataques a mujeres por su orientación sexual, como fue el caso de Carolina Torres, golpeada en febrero y Nicole Saavedra, asesinada hace tres años por lesbo odio, crimen que aún no tiene responsables. Victoria Muñoz del Colectivo Visibles se refirió al trabajo que están realizando a propósito de las políticas públicas pendientes ante esta brutal realidad. “Como agrupación lésbica Visibles y hablando de la incidencia legislativa, de la creación de las distintas agrupaciones colectivas, ahora hay muchas compañeras que son autoconvococadas, que son lesbianas libres, sueltas. Ha sido un proceso muy interesante y creo que la forma de agrupación más bien institucionalizada dice relación con una necesidad de pertenecer a este sistema”. El segundo panel versó sobre las llamadas Camionas y el movimiento feminista y contó con la presencia de la Coordinadora 8M y la comediante Su Opazo, quien comentó su experiencia desde el mundo del stand up. “Creo que es fuerte lo que se ha comentado de los productos culturales como la literatura o las series donde la lesbiana está en la cárcel o es una mujer que mató a un hombre. Sin duda que hay lesbianas en la cárcel, peor seguro que también en el senado, estamos en todas partes, pero hay una estigmatización muy fuerte. Se construye esa imagen de las lesbianas y que van a terminar mal”. En el tercer panel sobre diversidad en la Universidad y en el Fútbol, cerca de la medianoche se sumaron a la conversación, la presidenta de la Federación de estudiantes de la Universidad de Chile, Emilia Schneider, y la jugadora de la selección femenina de fútbol, Fernanda Pinilla. La deportista reflexionó sobre su rol en medio de las movilizaciones. “La verdad es que logro sensibilizarme bastante con el tema, no me había tocado ver una revuelta tan importante con mujeres, con feministas, con lesbianas y hago un mea culpa por haber estado callada tanto tiempo y me atribuyo responsabilidad en poner temas sobre la mesa y manifestarme en la forma que pueda aportar. La marcha de Visibilidad Lésbica está convocada para este martes, a las 18 horas desde Plaza Baquedano, en memoria de Mónica Briones. “Se realizará una performance con una roca extraída del Río Mapocho: el objetivo es representar o darla a conocer como un cuerpo encontrado en el fondo del río. Aquélla roca pesada y olvidada representa el cuerpo de todas nuestras compañeras y que la sociedad no quiere ver” adelantó Camila Herrera al finalizar esta transmisión a la medianoche.

