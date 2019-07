068a6db4cf

Educación Nacional Camila Rojas por Admisión Justa: "Si el Gobierno sigue con esta postura no avanzará en su agenda" En conversación con nuestro medio, la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara Baja cuestionó la gestión de la ministra Cubillos, cuya puesta en escena calificó como "muy agresiva". Además, lamentó que se haya perdido tanto tiempo en un proyecto que se sabía de antemano su rechazo. Diario Uchile Miércoles 10 de julio 2019 14:32 hrs.

Tras varios meses de intenso debate, tanto fuera como dentro del Parlamento, los diputados decidieron rechazar el proyecto Admisión Justa, propinándole una contundente derrota legislativa al gobierno de Sebastián Piñera. Pese a las sucesivas dilaciones para generar los acuerdos previos a la votación, desde la oposición se cuadraron firmemente en el rechazo a la medida, que, entre otras cosas, venía a modificar la ley de Inclusión Escolar impulsada por la ex presidenta Michelle Bachelet. En conversación con Radio Universidad de Chile, la presidenta de la Comisión de Educación, Camila Rojas, junto con reiterar sus críticas al proyecto, cuestionó la forma en la que la titular del ramo, Marcela Cubillos, se ha desenvuelto en el Congreso para sacar adelante la agenda del Ejecutivo. En ese sentido, la diputada del Frente Amplio calificó como “muy agresiva” la puesta en escena del Gobierno durante este primer semestre y lamentó que, pese a que se sabía con anterioridad del rechazo al proyecto, se perdiera tiempo valioso para avanzar en otros temas. “Perdimos harto tempo en donde la ministra, además, no realizó una, sino que dos giras por el país y donde la principal información que se ha entregado sobre el sistema de admisión escolar no ha sido sobre eso, sino que sobre estos proyectos (…) si no fuera por la movilización de los profesores, seguramente habría seguido con una agenda muy marcada por este proyecto sin ver otros temas que son muy relevantes sobre educación y que, de hecho, los profesores pusieron sobre la palestra”. Respecto de la posibilidad que deslizaron parlamentarios de Chile Vamos de solicitar una censura a la mesa de la Cámara, la diputada Camila Rojas expresó que es una idea que “no tiene sentido” y que, pese a los intentos por llegar a un acuerdo en relación a la votación, desde el oficialismo se insistió en aplazarla. “De nuestra parte había disposición para que más diputados pudiesen hablar, siempre y cuando el proyecto se votara (…) quedó muy claro que lo que quería Chile Vamos era que el proyecto no se votara, y eso tiene que ver con que este era un proyecto emblemático de este Gobierno”. Cabe recordar que, según la Constitución, el Ejecutivo no podrá enviar un proyecto similar a la Cámara de Diputados en el plazo de un año. Sin embargo, en el Senado, actualmente se tramita otro proyecto que, al igual que Admisión Justa, repone la selección escolar. Al respecto, la parlamentaria expresó que “nosotros creemos que hay una parte de ese proyecto que es segregadora, que lo que dice es que todos los colegios, sin distinción, puedan seleccionar hasta el 30 por ciento de sus estudiantes; nos parece que es algo que también hay que rechazar, pero ahí la palabra la tiene el Senado”. La diputada del Partido Comunes realizó un llamado al Gobierno –particularmente a la ministra de Educación, Marcela Cubillos- a que modifique su forma de relacionarse con la oposición. De lo contrario, advirtió, recibirá una respuesta similar a lo ocurrido la noche de este martes en la sala de la Cámara. “Es importante dialogar, conversar, negociar, y yo creo que en educación eso no ha estado presente y lo que se ha querido es imponer y, ante esa imposición, la manera en que nosotros podemos decir que esta iniciativa no corresponde y no le sirve al sistema escolar es rechazando. Por lo tanto, mi llamado al Gobierno es que si siguen en esta misma postura de imposición, por supuesto que no van a encontrar un interlocutor en el Congreso y no avanzará en su agenda” Camila Rojas recalcó que la ministra Cubillos “ha estado muy ausente del debate democrático, ha faltado a varias instancias en donde nosotros la hemos invitado. Lo que ha pasado ayer demuestra que esa forma no sirve para avanzar y deja en claro que las intenciones son otras y que hay un discurso demagógico de por medio”.

