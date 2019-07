29327996f8

0808ff4621

Nacional Política Ana María Gazmuri: “En RD se trató de vulnerar el proceso de democracia interna” En conversación con el programa Radioanálisis de Radio Universidad de Chile, la actriz y directora ejecutiva de Fundación Daya se pronunció sobre su renuncia a Revolución Democrática (RD). "Estoy muy contenta de haberme retirado. Para mi ha sido un gran alivio", dijo. play pause Escucha entrevista aquí. Descargar Diario Uchile Jueves 11 de julio 2019 17:26 hrs. Compartir

El martes recién pasado, la actriz y directora ejecutiva de Fundación Daya, Ana María Gazmuri renunció a cargo como consejera política nacional y a su militancia en Revolución Democrática (RD). A través de una carta, señaló que su decisión responde a cómo el partido ha abordado el debate respecto de la Ley Cultivo Seguro. Frente a ello, Gazmuri manifestó, en conversación con el programa Radioanálisis, que el conglomerado, pese a haber realizado un proceso democrático para adherir al proyecto, se alejó de la propuesta. “Le he dedicado los últimos seis años de mi vida a esta causa sobre la defensa del derecho que les asiste a los usuarios de cannabis a cultivar su propia planta cuando se ha enmarcado dentro de un tratamiento médico y no sólo Revolución Democrática abrazaba esta idea, sino que también el Frente Amplio. Estuvo contenida en el programa presidencial de Beatriz Sánchez. Luego de ello, la bancada completa votó a su favor, pero cierto sector comenzó a tener una mirada de resistencia, porque, de alguna manera, ya no lo compartían. Para mí eso se volvió incomprensible”, dijo. “Aquí se trató de vulnerar el proceso de democracia interna, entonces, estoy muy contenta de haberme retirado. Para mi ha sido un gran alivio haber dejado esta situación que, finalmente, me estaba drenando muchísima energía”, añadió. La directora ejecutiva de Fundación Daya también señaló que ella no ha sido la única en abandonar el partido, ya que tras este quiebre, otras 20 personas abandonaron su militancia. “La verdad es una lástima. Tengo grandes lazos con la militancia y esto también ha sido una desilusión para muchos (…). Un partido joven como RD debe estar del lado de la defensa de los múltiples derechos de los usuarios”, comentó. Próximamente, el debate sobre la Ley Cultivo Seguro llegará hasta el Senado. De acuerdo a ello, se manifestó pesimista. Sin embargo, indicó que el objetivo es que la normativa pase a Sala, donde podría tener mayor acogida. “Sabemos que vamos a perder en la Comisión de Salud, pero queremos que se ponga en tabla y que pase a sala, porque sabemos que la vamos a ganar”, reiteró. La Ley Cultivo Seguro modificaría el Código Sanitario, permitiendo con ello que la receta médica sea una herramienta válida para la plantación, cultivo y cosecha de plantas de cannabis. En esa línea, Gazmuri advirtió que continuará patrocinando esta iniciativa, pero desde una vereda independiente. “Estoy muy esperanzada con este proyecto de ley”, concluyó la actriz.

El martes recién pasado, la actriz y directora ejecutiva de Fundación Daya, Ana María Gazmuri renunció a cargo como consejera política nacional y a su militancia en Revolución Democrática (RD). A través de una carta, señaló que su decisión responde a cómo el partido ha abordado el debate respecto de la Ley Cultivo Seguro. Frente a ello, Gazmuri manifestó, en conversación con el programa Radioanálisis, que el conglomerado, pese a haber realizado un proceso democrático para adherir al proyecto, se alejó de la propuesta. “Le he dedicado los últimos seis años de mi vida a esta causa sobre la defensa del derecho que les asiste a los usuarios de cannabis a cultivar su propia planta cuando se ha enmarcado dentro de un tratamiento médico y no sólo Revolución Democrática abrazaba esta idea, sino que también el Frente Amplio. Estuvo contenida en el programa presidencial de Beatriz Sánchez. Luego de ello, la bancada completa votó a su favor, pero cierto sector comenzó a tener una mirada de resistencia, porque, de alguna manera, ya no lo compartían. Para mí eso se volvió incomprensible”, dijo. “Aquí se trató de vulnerar el proceso de democracia interna, entonces, estoy muy contenta de haberme retirado. Para mi ha sido un gran alivio haber dejado esta situación que, finalmente, me estaba drenando muchísima energía”, añadió. La directora ejecutiva de Fundación Daya también señaló que ella no ha sido la única en abandonar el partido, ya que tras este quiebre, otras 20 personas abandonaron su militancia. “La verdad es una lástima. Tengo grandes lazos con la militancia y esto también ha sido una desilusión para muchos (…). Un partido joven como RD debe estar del lado de la defensa de los múltiples derechos de los usuarios”, comentó. Próximamente, el debate sobre la Ley Cultivo Seguro llegará hasta el Senado. De acuerdo a ello, se manifestó pesimista. Sin embargo, indicó que el objetivo es que la normativa pase a Sala, donde podría tener mayor acogida. “Sabemos que vamos a perder en la Comisión de Salud, pero queremos que se ponga en tabla y que pase a sala, porque sabemos que la vamos a ganar”, reiteró. La Ley Cultivo Seguro modificaría el Código Sanitario, permitiendo con ello que la receta médica sea una herramienta válida para la plantación, cultivo y cosecha de plantas de cannabis. En esa línea, Gazmuri advirtió que continuará patrocinando esta iniciativa, pero desde una vereda independiente. “Estoy muy esperanzada con este proyecto de ley”, concluyó la actriz.