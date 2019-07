29327996f8

Medio Ambiente "Están asumiendo el daño": MOP y Astaldi acuerdan reparación con vecinos desalojados en Punilla El acuerdo fue propiciado por el 3er Tribunal Ambiental de Valdivia luego de un primer trámite de conciliación de partes, en el que tanto el titular del proyecto como el Ministerio de Obras Públicas accedieron a estudiar soluciones conjuntas para los puntos presentados por ocho familias de San Fabián de Alico que en noviembre pasado fueron violentamente desalojadas. Jueves 11 de julio 2019

Este jueves, en el 3er Tribunal Ambiental de Valdivia, se dio inicio a la audiencia de conciliación, prueba y alegatos en contra de la Sociedad Concesionaria Aguas de Punilla S.A., de la empresa italiana Astaldi, y el Fisco de Chile, en representación del Ministerio de Obras Públicas (MOP). Demanda que interpusieron los vecinos de la comuna de San Fabián, en la Región del Ñuble, quienes, al no aceptar el Plan de Desarrollo Social en el marco de la construcción del Embalse La Punilla y fueron desalojados violentamente de sus viviendas el 22 de noviembre pasado. Una demanda por daño ambiental que fue interpuesta en noviembre del año pasado y que el Tribunal Ambiental acogió, otorgando la medida cautelar que ordenó la paralización de las expropiaciones que llevaba a cabo el MOP. Luego de un primer trámite de conciliación de las partes, éstas accedieron a estudiar una solución que permita encontrar una reparación del problema. De esta manera, deberán entregar las bases del acuerdo conciliatorio al menos 10 días antes de la próxima audiencia, que quedó pactada para el 11 de septiembre, quedando así suspendida la medida cautelar hasta entonces. Fue el presidente del 3er Tribunal Ambiental, ministro Iván Hunter, quien anunció la medida. “El Tribunal procede a modificar la letra A de la resolución que decreta la medida cautelar, en el sentido de que aquellas personas que quisiesen, voluntariamente, adherirse al Plan de Desarrollo Social, que lo puedan hacer. Dejándola sin efecto hasta la fecha del 11 de septiembre que es la fecha de la audiencia. Es decir, si a esta época no se logra acuerdo, volvemos a discutir la medida cautelar“, señaló el ministro del Tribunal Ambiental de Valdivia. De esta manera, la palabra ahora la tendrán las familias demandantes, quienes deberán proponer los puntos en los cuales se basará el acuerdo conciliatorio, para luego discutirlos con el Ministerio de Obras Públicas y el titular del proyecto. El abogado representante de la Sociedad Concesionaria Aguas de Punilla S.A., Julio Recordón, señaló en la audiencia que existe la voluntad por parte de la empresa de estudiar un acuerdo. “Ratificamos que hemos conversado y que existe ánimo de las partes en el sentido de estudiar las bases de un acuerdo. Por lo tanto, la demandante propondrá estos puntos para que sean discutidos, posteriormente analizados por el MOP, por nuestra parte y conversados con el demandante”, indicó el abogado que representa a la empresa. Una resolución que fue recibida con optimismo en el movimiento Ñuble Libre, agrupación que desde el inicio del proyecto ha planteado sus aprensiones debido al daño ambiental producido. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, César Uribe, miembro de Ñuble Libre y vecino de la comuna de San Fabián, se mostró confiado en la mediación del Tribunal Ambiental como garante de un posible acuerdo. “No hay mucha confianza ni en la empresa ni en el MOP. ¿Cuál es la diferencia de ayer a hoy? Que hoy día el acuerdo de conciliación va a estar siendo supervisado por el Tribunal Ambiental. Entonces, de alguna forma, los vecinos tienen algún tipo de garantía de que efectivamente se va a buscar una solución y no es solamente palabrería, desde el punto de vista de una conversación con ellos directamente, sino que será el Tribunal Ambiental que funcionará para validar lo que de aquí en adelante suceda”, expresó. No obstante, Uribe valoró lo que calificó como “un reconocimiento” del daño que se ha hecho. “Hasta hoy, ellos siempre habían negado haber cometido algún error y, por lo mismo, haber generado algún daño a los vecinos. Pero hoy día, con las intenciones de llegar a un acuerdo, ellos automáticamente asumen la responsabilidad de lo sucedido y por eso están dispuestos a compensar lo que hicieron”, dijo el miembro de Ñuble Libre. Así las cosas, tanto el representante de las familias desalojadas como los abogados del Ministerio de Obras Públicas y la Sociedad Concesionaria Aguas de Punilla, deberán sentarse a discutir un acuerdo que, por una parte reconozca el perjuicio que se produjo a los habitantes de la zona, y por otra, logre reparar los daños con soluciones que incluyan la restitución de sus bienes muebles y que vengan acompañados de una propuesta de relocalización que contemple el normal desarrollo de las tradiciones y la cultura local.

