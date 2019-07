Antoine Griezmann ya es del Barcelona

Antoine Griezmann depositó su cláusula de rescisión en la sede de LaLiga y minutos más tarde, Barcelona lo anunció oficialmente como su nuevo futbolista. Con la negociación sellada, según Rac1, el club blaugrana tiene decidido presentarlo lo antes posible: este domingo, para que el futbolista pueda hacer la gira de pretemporada con el plantel.

Las mismas fuentes aseguran que el jugador será presentado por la tarde, a eso de las 18 horas (local), pero que antes de eso firmará su contrato y se encontrará con su nuevo entrenador, Ernesto Valverde. Eso seria en la mañana del día 14 de julio, el gran día en el que se vestirá por primera vez la camiseta del club catalán.

La presentación, eso sí, será obligatoriamente austera, pues el Barça tiene una serie de problemas logísticos que llevan a actos más acotados como ya ocurrió en la presentación de Neto.

You were waiting for this. pic.twitter.com/vVR0Prmy0b

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 12 de julio de 2019