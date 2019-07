283bcf0aae

Nacional Política Diputado Ascencio pide a Contraloría rechazar decreto que asigna nuevas funciones a FF.AA. "Cualquier cambio en las funciones que desarrollan las fuerzas armadas deben ser establecidas a través de la ley y no de un simple decreto", señaló el parlamentario demócrata cristiano. Diario Uchile Viernes 12 de julio 2019 19:38 hrs.

El jefe de la Bancada de Diputados DC, Gabriel Ascencio, presentó este viernes una petición al Contralor General de la República para que “no tome razón y rechace por ser inconstitucional, el decreto presidencial que pretende a través de la vía reglamentaria, ampliar las funciones de la las FF. AA. para que colaboren con las policías en el control de las fronteras y de los delitos que en ellas se cometan”. El parlamentario explicó que “el Presidente Piñera ya ingresó a tramitación en la Contraloría un Decreto que le asigna una nueva función a las Fuerzas Armadas para que, en colaboración con las policías, participen en el control de las fronteras y para que aporten sus capacidades en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”. “Esto es una grave vulneración de los principios de gobernabilidad democrática, ya que la Constitución entrega inequívocamente la seguridad pública interior a las Fuerzas de Orden y Seguridad, es decir, Carabineros y Policía de investigaciones y por ello, el Contralor es el que va tener que fijar las reglas, los límites de esta actuación, porque claramente el Presidente está estableciendo nuevas funciones para las Fuerzas Armadas, y ese establecimiento de nuevas funciones tiene que hacerse a través de modificaciones legales y constitucionales. “Yo sé que hay una discusión mayor acerca de la conveniencia o no de hacer que las Fuerzas Armadas empiecen a cumplir un rol distinto en materia de seguridad pública en la lucha en contra del narcotráfico y el crimen organizado y esa discusión y ese debate podemos hacerlo en el parlamento, pero hay una cosa que el Presidente tiene que entender, y esa es que no se puede gobernar sólo sobre la base de acciones populistas, efectistas y que trasgreden claramente el ordenamiento institucional. No puede hacer eso y hoy día la discusión se tiene que centrar en el tema de la constitucionalidad del decreto”. El diputado Ascencio agregó que “no puede ser que el Presidente se levante en la mañana y diga voy a firmar un decreto y así simplemente, establece nuevas órdenes para nuestras instituciones. Por ello, tiene que quedar claro, que él no puede hacer lo que se le ocurra, porque si bien es el Presidente de la República, pero es el Presidente de un país democrático, no es un autócrata y por eso es muy importante que la Contraloría aclare esta situación”. “Por ello, la decisión del Contralor es clave en esta materia, es muy importante que se señale si esto es constitucional o inconstitucional, y después pasamos al fondo y discutimos también las experiencia internacional, en la que se ha demostrado que cuando las Fuerzas Armadas reemplazan a la función policial, los resultados son siempre malos. Veamos lo que ocurrió en Colombia y en México, donde se muestra claramente la irresponsabilidad y nefastas consecuencias de medidas como esta”, finalizó el legislador.

