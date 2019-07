0932f132a4

6e0d0c8356

“El último café”: Radio U.de Chile presenta su nuevo programa nocturno El espacio se emitirá cada viernes a las 23 horas y será conducido por "la voz" de nuestra emisora, el periodista Luis Schwaner, en compañía de otras dos reconocidas figuras del periodismo nacional: Patricia Silva y René Durney. Diario Uchile Viernes 12 de julio 2019 14:07 hrs. Compartir

Un nuevo espacio se integra a la cartelera programática de nuestra emisora. “El último Café”, proyecto creado y conducido por el periodista y locutor Luis Schwaner, profesional de dilatada trayectoria y experiencia en la radiotelefonía nacional y “la voz” de Radio Universidad de Chile, iniciará sus transmisiones este viernes 12 de julio a las 23 horas. En el espacio participarán otras dos reconocidas figuras del periodismo nacional, Patricia Silva y René Durney que, junto al conductor, decidieron emprender esta nueva aventura comunicacional. Los tres comparten su inicio en las comunicaciones en la época de la Reforma en la Universidad Católica y luego de varias décadas han permanecido ligados a diversos medios de comunicación, mientras Durney se desarrolló en prensa escrita, Luis Schawner ha destacado en radio, y Patricia Silva lo hizo en televisión y recientemente dejó la presidencia de la Asociación de Mujeres Periodistas. La profesional se refirió a este nuevo programa en nuestra emisora. “Para mi es una gran satisfacción integrarme a Radio Universidad de Chile a través de ‘El Último Café’, porque este programa de tertulia, o de conversación, nos abre un espacio para abordar temas de la contingencia, de la ciencia, la cultura, la música, y otros, desde la perspectiva de lo que somos y del camino que hemos recorrido como periodistas con más de 35, 40 años en diversos medios de comunicación del país. En mi caso, como reportera, editora de política y conductora de programas en Canal 13 y en varios otros medios y hoy, en ámbitos distintos del periodismo nacional”. En 2018, al cumplirse 50 años desde que comenzaran a estudiar Periodismo, Luis Schwaner invitó a sus antiguos compañeros de curso de la escuela de Periodismo de la UC a reunirse. Las conversaciones y ambiente generado fueron propicios para generar la idea del programa que inicia este viernes. Según recuerda el también ex Presidente del Colegio de Periodistas, “si hubiéramos tenido un micrófono al centro de la mesa, de esas conversaciones habrían salido estupendos programas de radio: la buena onda y el compañerismo estaban intactos, pero ahora conteniendo muchos recuerdos, humor, emociones, nostalgia por los que ya no estaban (entre ellos Diana Arón, detenida desaparecida), pero, por cierto, también con debate, visiones y las inevitables comparaciones sobre la sociedad de hace medio siglo y el Chile actual. Cambios profundos de los que estos tres periodistas no han sido sólo testigos, sino también protagonistas”. También el ex Editor General del diario “Las Últimas Noticias”, René Durney, se manifestó muy entusiasmado sobre su nueva experiencia radial en el “El último Café” . “Muy contento de volver a hacer radio, ahora con la compañía de dos ‘monstruos’ de la comunicaciones, una en televisión, como es el caso de Patricia Silva, y otro en radio, como es el caso de Luis Schwaner, un viejo amigo con quien ya hicimos radio alguna vez, en tiempos muy difíciles, cuando no se podía tener opinión, cuando no se podía informar, por lo que ahora ésta es una verdadera experiencia nueva para mi: hacer radio en democracia, distendidos, sin ningún tipo de censura y con absoluta tranquilidad. Por eso, les invitamos a participar en este programa, a escucharlo porque va a haber un ambiente muy distendido y sobre todo con humor. Porque a mi me gusta el humor y eso lo garantizo: se van a reír”. “El Último Café”, se emitirá cada viernes a las 23 horas en Radio Universidad de Chile.

Un nuevo espacio se integra a la cartelera programática de nuestra emisora. “El último Café”, proyecto creado y conducido por el periodista y locutor Luis Schwaner, profesional de dilatada trayectoria y experiencia en la radiotelefonía nacional y “la voz” de Radio Universidad de Chile, iniciará sus transmisiones este viernes 12 de julio a las 23 horas. En el espacio participarán otras dos reconocidas figuras del periodismo nacional, Patricia Silva y René Durney que, junto al conductor, decidieron emprender esta nueva aventura comunicacional. Los tres comparten su inicio en las comunicaciones en la época de la Reforma en la Universidad Católica y luego de varias décadas han permanecido ligados a diversos medios de comunicación, mientras Durney se desarrolló en prensa escrita, Luis Schawner ha destacado en radio, y Patricia Silva lo hizo en televisión y recientemente dejó la presidencia de la Asociación de Mujeres Periodistas. La profesional se refirió a este nuevo programa en nuestra emisora. “Para mi es una gran satisfacción integrarme a Radio Universidad de Chile a través de ‘El Último Café’, porque este programa de tertulia, o de conversación, nos abre un espacio para abordar temas de la contingencia, de la ciencia, la cultura, la música, y otros, desde la perspectiva de lo que somos y del camino que hemos recorrido como periodistas con más de 35, 40 años en diversos medios de comunicación del país. En mi caso, como reportera, editora de política y conductora de programas en Canal 13 y en varios otros medios y hoy, en ámbitos distintos del periodismo nacional”. En 2018, al cumplirse 50 años desde que comenzaran a estudiar Periodismo, Luis Schwaner invitó a sus antiguos compañeros de curso de la escuela de Periodismo de la UC a reunirse. Las conversaciones y ambiente generado fueron propicios para generar la idea del programa que inicia este viernes. Según recuerda el también ex Presidente del Colegio de Periodistas, “si hubiéramos tenido un micrófono al centro de la mesa, de esas conversaciones habrían salido estupendos programas de radio: la buena onda y el compañerismo estaban intactos, pero ahora conteniendo muchos recuerdos, humor, emociones, nostalgia por los que ya no estaban (entre ellos Diana Arón, detenida desaparecida), pero, por cierto, también con debate, visiones y las inevitables comparaciones sobre la sociedad de hace medio siglo y el Chile actual. Cambios profundos de los que estos tres periodistas no han sido sólo testigos, sino también protagonistas”. También el ex Editor General del diario “Las Últimas Noticias”, René Durney, se manifestó muy entusiasmado sobre su nueva experiencia radial en el “El último Café” . “Muy contento de volver a hacer radio, ahora con la compañía de dos ‘monstruos’ de la comunicaciones, una en televisión, como es el caso de Patricia Silva, y otro en radio, como es el caso de Luis Schwaner, un viejo amigo con quien ya hicimos radio alguna vez, en tiempos muy difíciles, cuando no se podía tener opinión, cuando no se podía informar, por lo que ahora ésta es una verdadera experiencia nueva para mi: hacer radio en democracia, distendidos, sin ningún tipo de censura y con absoluta tranquilidad. Por eso, les invitamos a participar en este programa, a escucharlo porque va a haber un ambiente muy distendido y sobre todo con humor. Porque a mi me gusta el humor y eso lo garantizo: se van a reír”. “El Último Café”, se emitirá cada viernes a las 23 horas en Radio Universidad de Chile.