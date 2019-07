0932f132a4

6e0d0c8356

Economía Reforma a las pensiones: ¿Puede el Banco Central administrar los fondos previsionales? En pleno debate sobre la reforma al sistema pensiones, un nuevo actor ha tomado protagonismo durante los últimos días. Se trata del Banco Central, entidad que fue propuesta por parlamentarios de la Democracia Cristiana, además de algunos de oposición, para que administre el 4% extra de cotizaciones previsionales. Desde el organismo descartaron jugar este rol, mientras que algunos expertos plantean formulas alternativas. Montserrat Rollano Viernes 12 de julio 2019 8:52 hrs. Compartir

Desde que se inició el debate sobre la reforma previsional del gobierno de Sebastián Piñera, una de las interrogantes –que aún no está resuelta- dice relación con la entidad que administrará la cotización adicional con cargo al empleador. Es así como en el transcurso de la discusión surgieron diferentes propuestas, logrando un mayor consenso la posibilidad de que una entidad estatal y autónoma, similar al Banco Central, pudiese hacerse cargo de dichos fondos. Es en ese contexto que hace algunos días algunos parlamentarios propusieron que sea justamente este organismo el que administre el 4% extra. Una idea que fue mirada con buenos ojos desde el Ejecutivo a través del ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, quien aseguró que es “una buena propuesta” y que la están analizando seriamente. Mientras, desde el ente emisor descartaron de plano dicha posibilidad y a través de una extensa declaración explicaron los inconvenientes que generaría, apuntando a un posible “conflicto de interés”. Esto, considerando que las funciones del organismo distan bastante de este propósito. “En relación a las compatibilidades o incompatibilidades que generaría la eventual extensión de las funciones de Agencia Fiscal a la administración de fondos previsionales, debe recordarse que el objeto básico o primario del BC es velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos” señalaron desde la entidad presidida por Mario Marcel. En conversación con Radio Universidad de Chile, el ex gerente de comercio Exterior del Banco Central, Uri Wainer coincidió en que dicho organismo no es el más idóneo para administrar este tipo de fondos, aunque desde su perspectiva, de igual forma podría jugar un rol en la reforma previsional. “Yo creo que el Banco Central no tiene ninguna experticia en manejar cuentas, la que sí tiene por ejemplo el Banco Estado. En donde sí tiene experticia es en funcionar como una especie de directorio o consejo que ve las lineas generales de en qué invertir esos fondos; qué tipo de tipo de instrumentos, qué acciones, qué tipo de empresas, qué países y en qué monedas invertir”. En ese sentido, Wainer manifestó que se trata de una medida factible, en donde exista “una especie de consejo que ve los lineamientos de política y que se revisen en X meses y se pueden ir cambiando en tres, cuatro meses, por ejemplo, pero sin manejar las cuentas individuales. En eso el Banco Estado tiene mayor facilidad” aseguró. El economista agregó que “va a ser raro que uno tenga unas cuentas en alguna parte y otras cuentas en una distinta”, por lo que se mostró partidario de que el total de la cotización pueda ser administrada por una entidad autónoma del Estado. “Hay muchos países que tienen la totalidad de los fondos previsionales administrados por entidades estatales, no le veo ningún problema, el Banco Central es una entidad autónoma, eficiente y que todo el mundo respeta, entonces no veo por qué no pueda existir una entidad pública que tenga ese tipo de gente dotada de poder de realizar todas estas operaciones“. El experto, si bien no se manifestó en contra de la participación de las AFP en el sistema de pensiones sí fue categórico en que se les debe poner límite a las utilidades, además de un control sobre los cobros Uno de los argumentos esgrimidos por los defensores de esta propuesta, es que un organismo como el Banco Central posee la credibilidad, infraestructura y capacidades técnicas suficientes para gestionar estos recursos, a diferencia de lo que ocurre con las AFPs cuyo prestigio y legitimidad ha ido decayendo durante los últimos años. Al respecto, consultado por nuestro medio, el diputado DC Gabriel Silber, –uno de los impulsores de esta opción- descartó la existencia de un conflicto de interés “Lo que habíamos propuesto es que al igual que las remesas externas que hoy coloca el Banco Central a través de los fondos soberanos del país, se pueda ocupar este mismo vehículo respecto de los porcentajes de las pensiones que ponen hoy incluso las AFP en el exterior y qué mejor garantía que lo realice el Banco Central donde no tiene conflicto de interés alguno ya que las condiciones que el propio banco ha puesto es que digan relación con no intervenir en activos financieros respecto de nuestro país. Por tanto son perfectamente conciliables ambas propuestas”. Sin embargo, el legislador descartó que la propuesta apuntara a que el ente emisor pudiera hacerse cargo de la cotización extra: “nunca pensamos que el 4% lo administre el Banco Central, a lo que apuntábamos es que esta nueva institución llamada ente o instituto, tenga el diseño, la musculatura, la independencia, la autonomía política que es la que hoy día tiene el banco central y allí apuntar a un diseño organizacional similar a esta institución” subrayó. El proyecto de Reforma Previsional será votado la semana entrante en el Congreso, por tanto se espera que el Gobierno envíe las indicaciones correspondientes el lunes y no se descarta una nueva propuesta de alza en las cotizaciones.

Desde que se inició el debate sobre la reforma previsional del gobierno de Sebastián Piñera, una de las interrogantes –que aún no está resuelta- dice relación con la entidad que administrará la cotización adicional con cargo al empleador. Es así como en el transcurso de la discusión surgieron diferentes propuestas, logrando un mayor consenso la posibilidad de que una entidad estatal y autónoma, similar al Banco Central, pudiese hacerse cargo de dichos fondos. Es en ese contexto que hace algunos días algunos parlamentarios propusieron que sea justamente este organismo el que administre el 4% extra. Una idea que fue mirada con buenos ojos desde el Ejecutivo a través del ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, quien aseguró que es “una buena propuesta” y que la están analizando seriamente. Mientras, desde el ente emisor descartaron de plano dicha posibilidad y a través de una extensa declaración explicaron los inconvenientes que generaría, apuntando a un posible “conflicto de interés”. Esto, considerando que las funciones del organismo distan bastante de este propósito. “En relación a las compatibilidades o incompatibilidades que generaría la eventual extensión de las funciones de Agencia Fiscal a la administración de fondos previsionales, debe recordarse que el objeto básico o primario del BC es velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos” señalaron desde la entidad presidida por Mario Marcel. En conversación con Radio Universidad de Chile, el ex gerente de comercio Exterior del Banco Central, Uri Wainer coincidió en que dicho organismo no es el más idóneo para administrar este tipo de fondos, aunque desde su perspectiva, de igual forma podría jugar un rol en la reforma previsional. “Yo creo que el Banco Central no tiene ninguna experticia en manejar cuentas, la que sí tiene por ejemplo el Banco Estado. En donde sí tiene experticia es en funcionar como una especie de directorio o consejo que ve las lineas generales de en qué invertir esos fondos; qué tipo de tipo de instrumentos, qué acciones, qué tipo de empresas, qué países y en qué monedas invertir”. En ese sentido, Wainer manifestó que se trata de una medida factible, en donde exista “una especie de consejo que ve los lineamientos de política y que se revisen en X meses y se pueden ir cambiando en tres, cuatro meses, por ejemplo, pero sin manejar las cuentas individuales. En eso el Banco Estado tiene mayor facilidad” aseguró. El economista agregó que “va a ser raro que uno tenga unas cuentas en alguna parte y otras cuentas en una distinta”, por lo que se mostró partidario de que el total de la cotización pueda ser administrada por una entidad autónoma del Estado. “Hay muchos países que tienen la totalidad de los fondos previsionales administrados por entidades estatales, no le veo ningún problema, el Banco Central es una entidad autónoma, eficiente y que todo el mundo respeta, entonces no veo por qué no pueda existir una entidad pública que tenga ese tipo de gente dotada de poder de realizar todas estas operaciones“. El experto, si bien no se manifestó en contra de la participación de las AFP en el sistema de pensiones sí fue categórico en que se les debe poner límite a las utilidades, además de un control sobre los cobros Uno de los argumentos esgrimidos por los defensores de esta propuesta, es que un organismo como el Banco Central posee la credibilidad, infraestructura y capacidades técnicas suficientes para gestionar estos recursos, a diferencia de lo que ocurre con las AFPs cuyo prestigio y legitimidad ha ido decayendo durante los últimos años. Al respecto, consultado por nuestro medio, el diputado DC Gabriel Silber, –uno de los impulsores de esta opción- descartó la existencia de un conflicto de interés “Lo que habíamos propuesto es que al igual que las remesas externas que hoy coloca el Banco Central a través de los fondos soberanos del país, se pueda ocupar este mismo vehículo respecto de los porcentajes de las pensiones que ponen hoy incluso las AFP en el exterior y qué mejor garantía que lo realice el Banco Central donde no tiene conflicto de interés alguno ya que las condiciones que el propio banco ha puesto es que digan relación con no intervenir en activos financieros respecto de nuestro país. Por tanto son perfectamente conciliables ambas propuestas”. Sin embargo, el legislador descartó que la propuesta apuntara a que el ente emisor pudiera hacerse cargo de la cotización extra: “nunca pensamos que el 4% lo administre el Banco Central, a lo que apuntábamos es que esta nueva institución llamada ente o instituto, tenga el diseño, la musculatura, la independencia, la autonomía política que es la que hoy día tiene el banco central y allí apuntar a un diseño organizacional similar a esta institución” subrayó. El proyecto de Reforma Previsional será votado la semana entrante en el Congreso, por tanto se espera que el Gobierno envíe las indicaciones correspondientes el lunes y no se descarta una nueva propuesta de alza en las cotizaciones.